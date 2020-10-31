Сб, 31.10.2020
Люди много пересекали границу, а вирус следовал за ними. Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу

Великобритания может вскоре ввести повторный локдаун

Attention Editors: No new uses are permitted of RC1F3C5DD170 after a post publication review. Prior uses may remain online. Regions Affected: WORLDWIDE Please remove it from your systems, as follows: If this image is intended for a publication that has NOT yet gone to print, please cancel publication of this image. If this image is archived in any of your systems, please permanently delete it. We are sorry for any inconvenience caused. Reuters British Prime Minister Boris Johnson visits Middleton Primary School In Milton Keynes, Britain, October 25, 2019. Paul Grover/Pool via REUTERS

ФОТО: POOL New/REUTERS

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон рассматривает возможность нового локдауна для борьбы с распространением коронавируса. Новые карантинные меры могут вступить в силу уже 4 ноября.

Борис Джонсон вслед за Германией и Францией рассматривает возможность ввести новый локдаун для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила в субботу, 31 октября, британская газета The Times со ссылкой на нескольких не названных по имени высокопоставленных собеседников в правительственных кругах.

По их словам, карантинные меры в Соединенном Королевстве могут вступить в силу уже 4 ноября и действовать как минимум до 1 декабря.

Среди прочего могут быть закрыты все точки розничной торговли, которые не продают товары первой необходимости. В то же время образовательные учреждения по-прежнему будут принимать учащихся. Однако окончательное решение еще не принято, подчеркивают собеседники The Times.

Во Франции повторный локдаун будет действовать с 30 октября по 1 декабря, в Германии частичный локдаун продлится со 2 по 30 ноября. Первый локдаун в Великобритании ввели в конце марта, с июня Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия начали по отдельности ослаблять карантинные меры.

В Великобритании по состоянию на 30 октября вирус выявлен у 989 745 человек, 46 229 пациентов скончались.

Все больше государств вновь усиливают меры по борьбе с распространением инфекции. В то же время медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против нового коронавируса.

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