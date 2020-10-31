Галерея ⟩ Колонна тяжелой техники Сил обороны перекрыла движение на мосту

То же самое ожидается завтра в 12.30 и послезавтра в 13.30.

Поскольку в колонны входит тяжелая техника, скорость колонн ниже, чем обычно.

Кроме того, мост Папинииду в Пярну на короткое время будет закрыт для других участников дорожного движения, поэтому Силы обороны просят участников дорожного движения быть особенно внимательными при движении и соблюдать указания регулировщиков.

