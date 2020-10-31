Сб, 31.10.2020
Для Эстонии мы анализировали варианты начиная с локального запрета и заканчивая введением налога на шипованную резину. Айн Кендра
Айн Кендра

Галерея ⟩ Колонна тяжелой техники Сил обороны перекрыла движение на мосту

Сегодня мост Папинийду в Тарту был на короткое время закрыт для движения, чтобы тяжелая техника Сил обороны Эстонии могла вернуться в Тапа с проводившихся у южных соседей учений, пишет Pärnu Postimees.

То же самое ожидается завтра в 12.30 и послезавтра в 13.30.

Ввозвращающиеся в Эстонию с учений «Стальной щит» колонны сопровождает военная полиция.

Поскольку в колонны входит тяжелая техника, скорость колонн ниже, чем обычно.

Кроме того, мост Папинииду в Пярну на короткое время будет закрыт для других участников дорожного движения, поэтому Силы обороны просят участников дорожного движения быть особенно внимательными при движении и соблюдать указания регулировщиков.

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