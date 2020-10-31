Новый локдаун в Австрии из-за коронавируса: отели и общепит закрываются

Как сообщает 31 октября газета Wiener Zeitung, со вторника следующей недели жителям нельзя будет выходить из дома с 20:00 до 6:00 без веской причины. Это могут быть профессиональные цели, удовлетворение основных потребностей повседневной жизни, уход и поддержка нуждающимся, семейные права и обязанности, а также угроза жизни, здоровью и имуществу.