Сб, 31.10.2020
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Анди Мейстер

Новый локдаун в Австрии из-за коронавируса: отели и общепит закрываются

Austria lipp.

ФОТО: Caro / Sorge/Caro / Sorge

Канцлер Австрии заявил о введении второго локдауна в стране. Его отсчет начнется с 3 ноября, закроются отели и предприятия общественного питания.

Как сообщает 31 октября газета Wiener Zeitung, со вторника следующей недели жителям нельзя будет выходить из дома с 20:00 до 6:00 без веской причины. Это могут быть профессиональные цели, удовлетворение основных потребностей повседневной жизни, уход и поддержка нуждающимся, семейные права и обязанности, а также угроза жизни, здоровью и имуществу.

Индустрия общественного питания должна быть полностью закрыта, а отели больше не смогут принимать туристов. Правительство покроет им до 80% потерь в продажах. 

Правительства европейских стран продолжают усиливать коронавирусный режим, пытаясь сдержать вторую волну пандемии.  Ранее частичный локдаун ввели в Германии, а также во Франции. 

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