ВОЗ зарегистрировала рекордные полмиллиона заболевших COVID-19 за сутки

В мире за прошедшие сутки выявлено 505 756 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является абсолютным рекордом с начала пандемии. Данные предоставила Всемирная организация здравоохранения.
В Америке суточный прирост заболевших составил 143,4 тысячи человек, в Европе зафиксировали 258,6 тысячи заразившихся, в Юго-Восточной Азии — 58,2 тысячи случаев инфекции, в Восточном Средиземноморье — 27,4 тысячи, в Африке — 5,8 тысячи, в западной части Тихого океана — 3,4 тысячи.
Всего в мире, по данным ВОЗ, с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 44,8 миллиона человек, из них 1,1 миллиона пациентов скончались.
В России за последние сутки выявлено 18 283 заразившихся COVID-19. За сутки зафиксировано 355 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 27 656 человек.