ВОЗ зарегистрировала рекордные полмиллиона заболевших COVID-19 за сутки

В Америке суточный прирост заболевших составил 143,4 тысячи человек, в Европе зафиксировали 258,6 тысячи заразившихся, в Юго-Восточной Азии — 58,2 тысячи случаев инфекции, в Восточном Средиземноморье — 27,4 тысячи, в Африке — 5,8 тысячи, в западной части Тихого океана — 3,4 тысячи.

Всего в мире, по данным ВОЗ, с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 44,8 миллиона человек, из них 1,1 миллиона пациентов скончались.