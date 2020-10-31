Канада придумала, как спасти экономику от коронакризиса

План на 2021-2023 годы предусматривает, что Канада будет принимать иммигрантов в количестве около 1% от населения страны.

По сравнению с предыдущим планом на тот же период, количество мигрантов увеличилось на 50 тысяч ежегодно. В ведомстве пояснили, что такой существенный перерасчет связан с вызванными пандемией COVID-19 ограничениями на передвижение и невыполнением нынешних миграционных показателей.

Рост миграционного потока в течение следующих трех лет призван "компенсировать этот недостаток и удостовериться, что у Канады есть работники, необходимые ей для заполнения важных пробелов на рынке труда и поддержания конкурентоспособности на мировой арене".

Власти страны также намерены предоставить статус постоянных жителей соискателям убежища, работавшим в местных лечебных учреждениях во время пандемии.