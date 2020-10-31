Сб, 31.10.2020
Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им в бок кто-то вошел. Анди Мейстер
Анди Мейстер

Канада придумала, как спасти экономику от коронакризиса

Kanada lipp.

ФОТО: Ivo Cagalj/PIXSELL / PA Images/Scanpix

Власти Канады намерены в течение следующих трех лет постепенно наращивать прием мигрантов. Об этом заявили в министерстве иммиграции Канады.

План на 2021-2023 годы предусматривает, что Канада будет принимать иммигрантов в количестве около 1% от населения страны. 

По сравнению с предыдущим планом на тот же период, количество мигрантов увеличилось на 50 тысяч ежегодно. В ведомстве пояснили, что такой существенный перерасчет связан с вызванными пандемией COVID-19 ограничениями на передвижение и невыполнением нынешних миграционных показателей.

Рост миграционного потока в течение следующих трех лет призван "компенсировать этот недостаток и удостовериться, что у Канады есть работники, необходимые ей для заполнения важных пробелов на рынке труда и поддержания конкурентоспособности на мировой арене".

Власти страны также намерены предоставить статус постоянных жителей соискателям убежища, работавшим в местных лечебных учреждениях во время пандемии.

В 2019 году Канада приняла 341 тысячу новых постоянных жителей.

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