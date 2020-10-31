Литва не исключает введения в стране всеобщего карантина

"Я бы не стал исключать возможность объявления национального карантина", - сказал в пятницу Верига.

"Все меньше и меньше самоуправлений остается в "желтой" или "зеленой" зонах, но соответствующее решение должно принять правительство", - сказал он.

Министр отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается и, без сомнения, Литва будет в списке "красных" стран по своим показателям распространения вируса.

Сейчас карантин объявлен в 21 самоуправлении Литвы, в том числе в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде. В Литве 60 самоуправлений.