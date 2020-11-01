Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: водитель скончался на месте

Случайно проезжающая мимо бригада скорой помощи обнаружила в 01.30 ночи в волости Валга на седьмом километре шоссе Валга-Уулу у дороги попавший в ДТП Audi. На прямом участке дороги автомобиль съехал с дороги, въехал в насыпь, взлетел в воздух и врезался в дерево. Вблизи автомобиля был найден мертвым 23-летний мужчина.

«Точные обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе производства, но, на основании собранной информации, водитель в течение ночи по той же дороги уже проезжал. Судя по открывшейся на месте аварии картине, скорость автомобиля была выше разрешенной и водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Хотя шины соответствовали требованиям, одного этого факта недостаточно, чтобы предотвратить аварию с трагическими последствиями, и каждый водитель должен пристегиваться и выбирать скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям», - сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Индрек Коэметс.

В этом году на дорогах Эстонии умерли 49 человек, в прошлом году за тот же период погибли 45 человек.

Вторая тяжелая авария в Валгамаа за выходные

Еще одна тяжелая авария в Валгамаа произошла в субботу, 31 октября, в 14.41 в волости Тырва в деревне Соонтага на 59-м километре шоссе Выру-Куйгатси-Тырва, где 34-летний мужчина на автомобиле Seat Alhambra вылетел с дороги. Автомобиль перевернулся через крышу и приземлился на крышу. Водителя доставили в Валгаскую больницу.