Скорая помощь обнаружила попавший в ДТП автомобиль: поблизости был найден мертвый человек

В воскресенье, 1 ноября, в 01.26 в Валгамаа в волости Валга на 7,2 километре шоссе Валга-Уулу проезжающая мимо бригада скорой помощи обнаружила попавший в аварию автомобиль Audi A8.

По данным Департамента полиции и погранохраны, на прямом участке дороги автомобиль съехал с дороги, въехал в насыпь, взлетел в воздух и врезался в дерево, которое в результате сломалось.

Вблизи автомобиля был найден мертвым 23-летний мужчина.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Вторая тяжелая авария в Валгамаа за выходные

Еще одна тяжелая авария в Валгамаа произошла в субботу, 31 октября, в 14.41 в волости Тырва в деревне Соонтага на 59-м километре шоссе Выру-Куйгатси-Тырва, где 34-летний мужчина на автомобиле Seat Alhambra вылетел с дороги. Автомобиль перевернулся через крышу и приземлился на крышу. Водителя доставили в Валгаскую больницу.