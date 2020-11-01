Скорая помощь обнаружила попавший в ДТП автомобиль: поблизости был найден мертвый человек
Сегодня ночью скорая помощь обнаружила на шоссе попавшую в ДТП машину, рядом с которой был также найден мертвым молодой человек.
В воскресенье, 1 ноября, в 01.26 в Валгамаа в волости Валга на 7,2 километре шоссе Валга-Уулу проезжающая мимо бригада скорой помощи обнаружила попавший в аварию автомобиль Audi A8.
По данным Департамента полиции и погранохраны, на прямом участке дороги автомобиль съехал с дороги, въехал в насыпь, взлетел в воздух и врезался в дерево, которое в результате сломалось.
Вблизи автомобиля был найден мертвым 23-летний мужчина.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Вторая тяжелая авария в Валгамаа за выходные
Еще одна тяжелая авария в Валгамаа произошла в субботу, 31 октября, в 14.41 в волости Тырва в деревне Соонтага на 59-м километре шоссе Выру-Куйгатси-Тырва, где 34-летний мужчина на автомобиле Seat Alhambra вылетел с дороги. Автомобиль перевернулся через крышу и приземлился на крышу. Водителя доставили в Валгаскую больницу.
Всего за прошедшие сутки в Эстонии произошло четыре тяжелых ДТП, в которых пострадали четверо и один погиб. Также полиция задержала 20 нетрезвых водителей, один из которых был в состоянии наркотического опьянения, а другие - в состоянии алкогольного опьянения.