Путин внес законопроект, позволяющий ему и Медведеву пожизненно быть сенаторами

Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов, поясняется на сайте Госдумы.

Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий президента. При этом глава государства, полномочия которого прекратились до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

Это в частности относится к бывшему президенту России Дмитрию Медведеву, ныне занимающему пост замглавы Совбеза.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что бывший глава государства может отказаться от должности сенатора. Внесенный Путиным законопроект также предусматривает увеличение президентской квоты до 30 сенаторов, из которых пожизненно могут быть назначены не более семи.

Согласно Конституции указывается, что представителями РФ, осуществляющими полномочия сенаторов пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие "выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".

Законопроект расширяет ограничения для назначения сенаторами лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности: вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей (в действующем законе содержатся только тяжкие или особо тяжкие преступления), а также вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и пять лет за преступления средней тяжести.

Сенатором может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, обладающий "безупречной репутацией", постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства/подданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.

Согласно цензу оседлости кандидатом в сенаторы - представителем региона может быть гражданин РФ, постоянно проживающий на территории данного региона пять лет, непосредственно предшествующих его выдвижению кандидатом, либо в совокупности 20 лет, предшествующих такому выдвижению.

В новой редакции закона дополняются исключения из ценза оседлости: помимо высших офицеров и начальников, ценз оседлости может не распространяться на федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин, соответствующий воинскому званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота, например, классный чин действительного государственного советника РФ 1 класса.

Кроме того, ценз оседлости не применяется к лицам, проходившим в течение пяти лет на территории субъекта РФ службу в войсках национальной гвардии.

Путин также внес поправки в Закон о статусе члена Совфеда и депутата Госдумы. Они предусматривают, что основанием для досрочного прекращения полномочий парламентариев могут стать не только факты наличия иностранных счетов и вкладов, но и выявленное иностранное гражданство либо несоблюдение ценза оседлости.