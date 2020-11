Школьники остановили масштабную кибератаку в Тарту: определены будущие специалисты по киберзащите

На одном из крупнейших в Эстонии соревнований по киберзащите для школьников и студентов Cyber Battle of Tartu была определена команда, которая будет представлять нашу страну 18 ноября на международных соревнованиях по киберзащите Cyber Battle of the Emirates. Первое место заняла команда «3 on kohtuseadus», в которую входили ученики Тартуской гимназии Яана Поска, Тартуской гимназии Тамме и объединенной гимназии Пыльтсамаа.