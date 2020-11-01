Школьники остановили масштабную кибератаку в Тарту: определены будущие специалисты по киберзащите

На одном из крупнейших в Эстонии соревнований по киберзащите для школьников и студентов Cyber Battle of Tartu была определена команда, которая будет представлять нашу страну 18 ноября на международных соревнованиях по киберзащите Cyber Battle of the Emirates. Первое место заняла команда «3 on kohtuseadus», в которую входили ученики Тартуской гимназии Яана Поска, Тартуской гимназии Тамме и объединенной гимназии Пыльтсамаа.
Один из организаторов Cyber Battle of Tartu Карл-Эрик Таукар отмечает, что информационные технологии уже плотно вошли в нашу повседневную жизнь. «Мы заказываем рождественские подарки в международных интернет-магазинах, проводим видеоконференции в домашних офисах и храним важную информацию на ноутбуке или мобильном телефоне. Обеспечение эффективной кибербезопасности является одним из наиболее важных аспектов информационного общества, гарантирующих безопасность и конфиденциальность», – говорит он.
Он добавляет, что, хотя киберпреступники постоянно ищут новые способы воздействия на людей, киберугрозы не всегда воспринимаются всерьез. «На банковский счет, отправленный с неизвестного адреса электронной почты, вероятно, больше никто не станет перечислять задатка, который требуется для получения крупного наследства, но вирусы, которые распространяются, например, в Facebook Messenger, продолжают по сей день оставаться обычным явлением. Профессионалы в области киберзащиты являются в прямом смысле слова героями, роль которых в цифровом мире становится все более важной. Соревнование Cyber Battle of Tartu предоставило возможность более подробно познакомить эстонскую молодежь с киберзащитой и показать, насколько это увлекательно», – говорит Таукар.
По словам председателя правления эстонской компании по киберзащите CybExer Technologies Андруса Кивисаара, целью мероприятия было повышение интереса молодежи к вопросам киберзащиты. Он отмечает, что количество учащихся, желавших принять участие в мероприятии, было очень высоким, и для определения финалистов в предварительных турах пришлось решать сложные задачи.
«Для их успешного выполнения требовались знания в области криптографии, кибератак и цифровой криминалистики. Я был удивлен, как много молодых людей с ними справились. Поразительно, сколько знаний уже имеют ученики 10-го класса», – говорит Кивисаар.
Он отмечает, что для демонстрации своих навыков участникам вчерашнего финального тура нужно было найти уязвимости в информационной системе школы, остановить атаку на жизненно важные системы больницы и предотвратить кибератаку, направленную на открытие сокровищницы музея.
Кивисаар подчеркивает, что цель CybExer Technologies – поддерживать развитие и обучение эстонской молодежи, интересующейся киберзащитой. «Мы хотим, чтобы Эстония и в будущем была инновационным обществом, подающим пример всему миру. Одно из обязательных условий этого – высокий уровень кибербезопасности. Мы надеемся, что соревнование Cyber Battle of Tartu создало дополнительную мотивацию для многих молодых людей, которые вскоре станут авторами истории успеха эстонского цифрового общества», – говорит Кивисаар.
По его словам, важно внести свой вклад в создание условий для воспитания в Эстонии нового поколения светлых умов, которые видят свое будущее в сфере информационных технологий и кибербезопасности. «Как цифровые услуги государственного сектора Эстонии, так и истории стремительного международных успеха наших ИТ-компаний ясно показывают, что эстонского цифрового тигра нужно и дальше кормить», – говорит Кивисаар.
Одним из партнеров мероприятия выступила Тартуская городская управа. По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, городская управа Тарту придает большое значение готовности к кризисным ситуациям, и поэтому сотрудничество также осуществлялось в проведении Cyber Battle of Tartu. «Киберпреступность принимает все более широкие масштабы как в Эстонии, так и за ее пределами, и для Тарту очень важно поддерживать подготовку нового поколения киберспециалистов. Тем более, что специальность «Информатика» в Тартуском университете демонстрирует очень хороший международный уровень, входя в число 200 лучших в мире в этой области. Мы надеемся, что будущие специалисты по киберзащите будут работать в Тарту, потому что здесь есть много возможностей для применения своих навыков», – говорит Клаас.