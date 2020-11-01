Школьники остановили масштабную кибератаку в Тарту: определены будущие специалисты по киберзащите

Один из организаторов Cyber Battle of Tartu Карл-Эрик Таукар отмечает, что информационные технологии уже плотно вошли в нашу повседневную жизнь. «Мы заказываем рождественские подарки в международных интернет-магазинах, проводим видеоконференции в домашних офисах и храним важную информацию на ноутбуке или мобильном телефоне. Обеспечение эффективной кибербезопасности является одним из наиболее важных аспектов информационного общества, гарантирующих безопасность и конфиденциальность», – говорит он.

Он добавляет, что, хотя киберпреступники постоянно ищут новые способы воздействия на людей, киберугрозы не всегда воспринимаются всерьез. «На банковский счет, отправленный с неизвестного адреса электронной почты, вероятно, больше никто не станет перечислять задатка, который требуется для получения крупного наследства, но вирусы, которые распространяются, например, в Facebook Messenger, продолжают по сей день оставаться обычным явлением. Профессионалы в области киберзащиты являются в прямом смысле слова героями, роль которых в цифровом мире становится все более важной. Соревнование Cyber Battle of Tartu предоставило возможность более подробно познакомить эстонскую молодежь с киберзащитой и показать, насколько это увлекательно», – говорит Таукар.

По словам председателя правления эстонской компании по киберзащите CybExer Technologies Андруса Кивисаара, целью мероприятия было повышение интереса молодежи к вопросам киберзащиты. Он отмечает, что количество учащихся, желавших принять участие в мероприятии, было очень высоким, и для определения финалистов в предварительных турах пришлось решать сложные задачи.

«Для их успешного выполнения требовались знания в области криптографии, кибератак и цифровой криминалистики. Я был удивлен, как много молодых людей с ними справились. Поразительно, сколько знаний уже имеют ученики 10-го класса», – говорит Кивисаар.

ФОТО: Gabriela Urm

Он отмечает, что для демонстрации своих навыков участникам вчерашнего финального тура нужно было найти уязвимости в информационной системе школы, остановить атаку на жизненно важные системы больницы и предотвратить кибератаку, направленную на открытие сокровищницы музея.

Кивисаар подчеркивает, что цель CybExer Technologies – поддерживать развитие и обучение эстонской молодежи, интересующейся киберзащитой. «Мы хотим, чтобы Эстония и в будущем была инновационным обществом, подающим пример всему миру. Одно из обязательных условий этого – высокий уровень кибербезопасности. Мы надеемся, что соревнование Cyber Battle of Tartu создало дополнительную мотивацию для многих молодых людей, которые вскоре станут авторами истории успеха эстонского цифрового общества», – говорит Кивисаар.

По его словам, важно внести свой вклад в создание условий для воспитания в Эстонии нового поколения светлых умов, которые видят свое будущее в сфере информационных технологий и кибербезопасности. «Как цифровые услуги государственного сектора Эстонии, так и истории стремительного международных успеха наших ИТ-компаний ясно показывают, что эстонского цифрового тигра нужно и дальше кормить», – говорит Кивисаар.

Одним из партнеров мероприятия выступила Тартуская городская управа. По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, городская управа Тарту придает большое значение готовности к кризисным ситуациям, и поэтому сотрудничество также осуществлялось в проведении Cyber Battle of Tartu. «Киберпреступность принимает все более широкие масштабы как в Эстонии, так и за ее пределами, и для Тарту очень важно поддерживать подготовку нового поколения киберспециалистов. Тем более, что специальность «Информатика» в Тартуском университете демонстрирует очень хороший международный уровень, входя в число 200 лучших в мире в этой области. Мы надеемся, что будущие специалисты по киберзащите будут работать в Тарту, потому что здесь есть много возможностей для применения своих навыков», – говорит Клаас.