Фото ⟩ Тысячи людей в Германии вышли на акции против COVID-ограничений

В ряде городов Германии в субботу, 31 октября, прошли акции против ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2.
Так, в Дрездене на призыв инициативы Querdenken, организовавшей протест, откликнулись несколько тысяч человек. Многие митингующие были без защитных масок, пишет DW.
Аналогичная акция в Карлсруэ собрала около 900 человек. Полиции пришлось неоднократно напоминать демонстрантам о необходимости соблюдать правила дистанцирования. Суд ранее отменил обязательное требование носить маски, обжалованное организаторами. В Брауншвейге на акцию пришли около 750 человек, в Дармштадте - около 300. В Дюссельдорфе полиция насчитала порядка 100 протестующих.
Инициатива Querdenken из Штутгарта утверждает, что занимается защитой основных свобод. По сведениям издания Berliner Morgenpost, в нее входят преимущественно сторонники теорий заговора, правых экстремистов и отрицатели существования нового коронавируса.
В ФРГ более полумиллиона подтвержденных заражений
В Германии неоднократно проходили демонстрации противников ограничительных мер, направленных на борьбу с заболеванием COVID-19. Возбудитель этой инфекции выявлен уже более чем у 46 млн жителей планеты, следует из данных международной группы волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (9,4 млн), Индии (8,1 млн) и Бразилии (5,5 млн). Пандемия унесла жизни порядка 1,2 млн человек. В Германии вирус SARS-CoV-2 к 31 октября обнаружен у 518 753 человек, 10 452 больных скончались, а свыше 351 000 выздоровели. Власти распорядились ввести на всей территории ФРГ мягкий локдаун со 2 ноября.