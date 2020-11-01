Фото ⟩ Тысячи людей в Германии вышли на акции против COVID-ограничений

Так, в Дрездене на призыв инициативы Querdenken, организовавшей протест, откликнулись несколько тысяч человек. Многие митингующие были без защитных масок, пишет DW.

Аналогичная акция в Карлсруэ собрала около 900 человек. Полиции пришлось неоднократно напоминать демонстрантам о необходимости соблюдать правила дистанцирования. Суд ранее отменил обязательное требование носить маски, обжалованное организаторами. В Брауншвейге на акцию пришли около 750 человек, в Дармштадте - около 300. В Дюссельдорфе полиция насчитала порядка 100 протестующих.

ФОТО: STRINGER/AFP

Инициатива Querdenken из Штутгарта утверждает, что занимается защитой основных свобод. По сведениям издания Berliner Morgenpost, в нее входят преимущественно сторонники теорий заговора, правых экстремистов и отрицатели существования нового коронавируса.

ФОТО: STRINGER/AFP

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