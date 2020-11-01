Коронавирус диагностирован еще у 80 жителей Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 46 человек. В Ида-Вирумаа добавилось восемь случаев, в Тартумаа и на Хийумаа — по четыре случая, в Пярнумаа — два новых случая заражения. В Валгамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа и на Сааремаа добавилось по одному положительному тесту. Место жительства 11 заразившихся в регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

Тестируйтесь при первой возможности

Даже при незначительных симптомах обращайтесь к семейному врачу или звоните по номеру 1220.

Не встречайтесь с больными друзьями, не ходите с ними на общие мероприятия и праздники. Оставайтесь дома и лечитесь.

Распространение вируса в Европе по-прежнему растет, рекомендация не путешествовать без особой необходимости до сих пор актуальна.

Необходимо свыкнуться с тем, что в помещениях необходимо носить маску. Это касается мест, где невозможно соблюдать дистанцию.

Департамент здоровья призывает работодателей составлять гибкий график работы и применять больше мер для обеспечения безопасности на рабочем месте. Работников с симптомами заболевания нельзя пускать на работу.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 164 259 раза, 135 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.