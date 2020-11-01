Индрек Саар о равенстве браков: все заслуживают любви

Сегодня, 1 ноября, совет уполномоченных социал-демократов проводит внеочередное заседание, чтобы сформировать позицию партии в части предоставления однополым парам права заключать брак наравне с гетеросексуальными парами.
«Шаги правительства по ограничению прав меньшинств и заявления, которые разжигают рознь и раскалывают общество, наносят серьезный удар по безопасности тысяч жителей нашей страны и их семей, а также унижают их честь и достоинство. Поэтому мы должны еще активнее отстаивать свои ценности, принципы и равные права для всех людей», – отметил до заседания председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.
«В Социал-демократической партии более 5 500 членов, и мы хотим узнать и учесть их мнение через их представителей в Совете уполномоченных. Мы не можем принимать такие весомые решения второпях. Очень важно поговорить с людьми, которые еще сомневаются или чувствуют себя неудобно при обсуждении этой темы. Мы ни в коем случае не должны осуждать, оскорблять или высмеивать их», – сказал Саар.
«Лично я считаю, что предоставление однополым парам таких же прав, какие есть у других, никак не нарушит чьи бы то ни было права или семейное счастье», – подчеркнул председатель партии.
Приводим в полном объеме речь председателя партии Индрека Саара на открытии заседания:
«Дорогие члены партии, гости и друзья
Эмпатия, то есть умение поставить себя на место другого человека и взглянуть на мир его глазами, это дар, это настоящий талант. Но это не значит, что эмпатия – это что-то врожденное. Это – умение, которое можно развивать в себе. Это умение, которое можно и утратить. Каждый из нас замечал в своем окружении людей, которые с годами, благодаря жизненному опыту и мудрости, становятся более понимающими. Это наши симпатичные родственники, коллеги, соседи, иногда – бывшие панки, зачастую бабушки и дедушки, с которыми всегда тепло и хорошо. Они никого не попрекают, наоборот, внимательно выслушивают, умеют дать хороший совет, если вы попросите их об этом. У таких людей всегда хватает любви и на словах, и в делах.
Конечно, есть и такие, кого жизнь озлобила. Иногда человек в этом не виноват, поскольку жизнь действительно была несправедлива к нему. Иногда мы вырастаем в среде, которая не располагала к пониманию, что жизнь не черно-белая, поскольку некоторые цвета были просто скрыты от нас. Так было и со мной. В моем детстве черно-белыми были фотографии и мир. Цветной казалась жизнь на Западе, в свободном мире: мы видели ее по финскому телевидению, присылаемым родственниками из-за границы семейным фотографиям и в журнале Burda. К счастью, уже давно не так, но долго было именно так. Очень большую часть жизни моих родителей, моих бабушек и дедушек. Но мы не хотели, чтобы это было так. Мы хотели быть свободными, и в итоге мы стали свободным государством. И мы не хотим, чтобы это изменилось.
В нынешнем правительстве есть политическая сила, которая изо всех сил пытается загнать нас обратно в этот черно-белый фотоальбом. Мы не хотим, чтобы мы снова оказались в ментальной оккупации, отказались от своей эмпатии, перестали быть справедливыми. Мы не хотим возвращаться в черно-белый мир, поскольку он очень однобокий, несправедливый и ужасно скучный. Мы прошли через всё это и знаем, что мы никогда не захотим вернуться к тому, что было. Давайте не позволять навязывать нам черно-белый мир. И для этого нам нужно громко и недвусмысленно заявить, что мы не позволим затащить нашу страну в то время, когда права человека не соблюдались, демократия была лишь на словах, а единственной разрешенной целью любви было производство для государства рабочей силы. Горячую любовь можно было испытывать лишь по отношению к Родине и партии.
Мы заботимся о наших людях и хотим, чтобы у всех была возможность быть счастливым. Чтобы все могли любить и быть любимыми без общественного осуждения и притеснения. Чтобы каждый человек независимо от его сексуальной ориентации мог выбрать именно ту юридическую форму для организации своих отношений, которая подходит ему больше всего. Чтобы все, кто этого хотят, имели возможность заключить брак. Право на заключение брака и создание семьи – это одно из прав человека.
Для того, чтобы наша инициатива не ограничилась лишь декларациями, а привела к реальным изменениям в обществе, мы должны добиться еще более широкого понимания в обществе. Согласно результатам исследований, сегодня равноправие браков готовы поддержать около 40 процентов жителей Эстонии. И этот показатель в последние годы постоянно растет. Поэтому я убежден, что потенциальных союзников, которые согласны помочь нам в достижении этой цели, намного больше. И поэтому крайне важно, как именно мы говорим с людьми, которые еще сомневаются или чувствуют себя неловко при обсуждении темы прав ЛГБТ+. Мы ни в коем случае не должны осуждать, оскорблять или высмеивать их. Мы не должны становиться похожими на наших политических оппонентов. Мы должны терпеливо, честно и аргументированно объяснять, почему равные права важны для всего общества и почему уравнивание прав гетеросексуальных и однополых пар не нарушит ничьи права и семейное счастье других людей. Только так мы сможем добиться того, чтобы поддержка в обществе равноправия постоянно росла. Это подтверждают практика и исследования остального мира. Интеллигентная дискуссия будет способствовать росту понимания в обществе.
Вежливая, уважающая правила демократии дискуссия помогает обществу развиваться. Но мы знаем, что у нас в Эстонии есть политическая сила, руководство которой идет на любые шаги, системно разрушает принципы правового государства, уничтожает культуру и соглашения, на которых базируется наше демократическое общество. Мы должны быть крайне внимательными, чтобы не поддаться на искушение отвечать тем же. Даже в том случае, если это на первый взгляд кажется самым простым и эффективным способом добиться цели.
Я знаю, что есть те, кто хотел бы, чтобы я как председатель партии уже в начале недели заявил о поддержке однополых браков. И я полностью понимаю это желание. Ведь это и мое желание, поскольку это и мое убеждение, убеждение многих дорогих и важных для меня людей. Но мы никогда не должны забывать, что в демократических организациях есть написанные и неписаные правила, которые нельзя нарушать даже тогда, когда кажется, что это выгодно. Эти правила нужно уважать в любой ситуации, поскольку иначе исчезнет взаимное доверие, а без доверия мы никто и ничто.
Стоящая перед нами миссия требует от нас решительности и убежденности со стороны всей партии. Это очень нелегкая задача победить крайних консверваторов, которые хотят ограничить права человека. Особенно в ситуации, когда архиепископ позволил себе, хочется верить, что по легкомыслию, использовать себя для раскола в обществе. Поэтому наша родная партия должна быть максимально убеждена в том, что мы занимаемся правильным делом. Тогда это станет командной работой. Тогда мы будем сильными. Спасибо всем руководителям региональных отделений и нашим активистам по всей Эстонии, которые активно участвовали в дискуссиях на эту тему, вели разъяснительную работу, искали точки соприкосновения!
Использую возможность и благодарю молодежную организацию социал-демократов за их принципиальную позицию по этому вопросу. Партии пора взять с нашей молодежи пример. Я также хочу выразить признательность Партии зеленых за инициативу, нацеленную на равноправие браков. Эта инициатива сплотила множество людей против разрушительной политики нынешнего правительства. Я знаю, что петицию зеленых подписали многие социал-демократы. Надеюсь, что сегодня мы достигнем решения, которое позволит сделать это и мне как председателю партии.
На прошлом Совете уполномоченных мы решили, что наша задача – не допустить проведения «референдума ненависти». Но если правящей коалиции все же удастся продавить его, мы призовем всех жителей Эстонии на референдуме сказать однозначное нет ограничению прав людей и возвращению нас в черно-белый мир. Я рад, что у нас в обществе всё больше союзников.
Социал-демократы всегда отстаивали равные права. И сегодня пришло время сделать следующий шаг и поддержать право всех людей на заключение брака. Мы все заслуживаем любви и возможности заключить брак с любимым человеком».