Индрек Саар о равенстве браков: все заслуживают любви

Мы заботимся о наших людях и хотим, чтобы у всех была возможность быть счастливым. Чтобы все могли любить и быть любимыми без общественного осуждения и притеснения. Чтобы каждый человек независимо от его сексуальной ориентации мог выбрать именно ту юридическую форму для организации своих отношений, которая подходит ему больше всего. Чтобы все, кто этого хотят, имели возможность заключить брак. Право на заключение брака и создание семьи – это одно из прав человека.

Для того, чтобы наша инициатива не ограничилась лишь декларациями, а привела к реальным изменениям в обществе, мы должны добиться еще более широкого понимания в обществе. Согласно результатам исследований, сегодня равноправие браков готовы поддержать около 40 процентов жителей Эстонии. И этот показатель в последние годы постоянно растет. Поэтому я убежден, что потенциальных союзников, которые согласны помочь нам в достижении этой цели, намного больше. И поэтому крайне важно, как именно мы говорим с людьми, которые еще сомневаются или чувствуют себя неловко при обсуждении темы прав ЛГБТ+. Мы ни в коем случае не должны осуждать, оскорблять или высмеивать их. Мы не должны становиться похожими на наших политических оппонентов. Мы должны терпеливо, честно и аргументированно объяснять, почему равные права важны для всего общества и почему уравнивание прав гетеросексуальных и однополых пар не нарушит ничьи права и семейное счастье других людей. Только так мы сможем добиться того, чтобы поддержка в обществе равноправия постоянно росла. Это подтверждают практика и исследования остального мира. Интеллигентная дискуссия будет способствовать росту понимания в обществе.

Вежливая, уважающая правила демократии дискуссия помогает обществу развиваться. Но мы знаем, что у нас в Эстонии есть политическая сила, руководство которой идет на любые шаги, системно разрушает принципы правового государства, уничтожает культуру и соглашения, на которых базируется наше демократическое общество. Мы должны быть крайне внимательными, чтобы не поддаться на искушение отвечать тем же. Даже в том случае, если это на первый взгляд кажется самым простым и эффективным способом добиться цели.

Я знаю, что есть те, кто хотел бы, чтобы я как председатель партии уже в начале недели заявил о поддержке однополых браков. И я полностью понимаю это желание. Ведь это и мое желание, поскольку это и мое убеждение, убеждение многих дорогих и важных для меня людей. Но мы никогда не должны забывать, что в демократических организациях есть написанные и неписаные правила, которые нельзя нарушать даже тогда, когда кажется, что это выгодно. Эти правила нужно уважать в любой ситуации, поскольку иначе исчезнет взаимное доверие, а без доверия мы никто и ничто.

Стоящая перед нами миссия требует от нас решительности и убежденности со стороны всей партии. Это очень нелегкая задача победить крайних консверваторов, которые хотят ограничить права человека. Особенно в ситуации, когда архиепископ позволил себе, хочется верить, что по легкомыслию, использовать себя для раскола в обществе. Поэтому наша родная партия должна быть максимально убеждена в том, что мы занимаемся правильным делом. Тогда это станет командной работой. Тогда мы будем сильными. Спасибо всем руководителям региональных отделений и нашим активистам по всей Эстонии, которые активно участвовали в дискуссиях на эту тему, вели разъяснительную работу, искали точки соприкосновения!

Использую возможность и благодарю молодежную организацию социал-демократов за их принципиальную позицию по этому вопросу. Партии пора взять с нашей молодежи пример. Я также хочу выразить признательность Партии зеленых за инициативу, нацеленную на равноправие браков. Эта инициатива сплотила множество людей против разрушительной политики нынешнего правительства. Я знаю, что петицию зеленых подписали многие социал-демократы. Надеюсь, что сегодня мы достигнем решения, которое позволит сделать это и мне как председателю партии.

На прошлом Совете уполномоченных мы решили, что наша задача – не допустить проведения «референдума ненависти». Но если правящей коалиции все же удастся продавить его, мы призовем всех жителей Эстонии на референдуме сказать однозначное нет ограничению прав людей и возвращению нас в черно-белый мир. Я рад, что у нас в обществе всё больше союзников.