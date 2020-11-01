Социал-демократы сегодня сформируют свою позицию по равенству браков

«Шаги правительства по ограничению прав меньшинств и заявления, которые разжигают рознь и раскалывают общество, наносят серьезный удар по безопасности тысяч жителей нашей страны и их семей, а также унижают их честь и достоинство. Поэтому мы должны еще активнее отстаивать свои ценности, принципы и равные права для всех людей», – отметил председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

«В Социал-демократической партии более 5 500 членов, и мы хотим узнать и учесть их мнение через их представителей в Совете уполномоченных. Мы не можем принимать такие весомые решения второпях. Очень важно поговорить с людьми, которые еще сомневаются или чувствуют себя неудобно при обсуждении этой темы. Мы ни в коем случае не должны осуждать, оскорблять или высмеивать их», – сказал Саар.

«Лично я считаю, что предоставление однополым парам таких же прав, какие есть у других, никак не нарушит чьи бы то ни было права или семейное счастье», – подчеркнул председатель партии.

Заседание начнется в 12:00 в интернет-среде Zoom, его откроет речь Индрека Саара, в которой он предложит партии поддержать равноправие браков. Модератором дискуссии выступит председатель Совета уполномоченных Эйки Нестор.