В Квебеке мужчина в средневековой одежде зарезал двух и ранил пятерых прохожих

По меньшей мере два человека погибли и еще пять были ранены в результате нападения в канадском Квебеке.
Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на полицию, молодой мужчина в средневековой одежде с холодным оружием напал на людей на улице вечером 31 октября. Нападение произошло в историческом центре Квебека близ Парламентского холма.
Уже ночью по подозрению в совершении этого преступления был задержаны мужчина примерно 25 лет. Однако местным жителям все равно рекомендовано оставаться дома, расследование продолжается.
Мотивы нападавшего не называются.
Le poste de commandement du @SPVQ_police est déployé devant l'hôtel du Parlement du Québec. pic.twitter.com/WEjxJeqquK— ICI Québec (@iciquebec) November 1, 2020