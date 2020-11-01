Вс, 1.11.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В Квебеке мужчина в средневековой одежде зарезал двух и ранил пятерых прохожих

В Квебеке мужчина в средневековой одежде зарезал двух и ранил пятерых прохожих

Полиция Квебека. Фото иллюстративное.

ФОТО: Ryan Remiorz/AP

По меньшей мере два человека погибли и еще пять были ранены в результате нападения в канадском Квебеке.

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на полицию, молодой мужчина в средневековой одежде с холодным оружием напал на людей на улице вечером 31 октября. Нападение произошло в историческом центре Квебека близ Парламентского холма.

Уже ночью по подозрению в совершении этого преступления был задержаны мужчина примерно 25 лет. Однако местным жителям все равно рекомендовано оставаться дома, расследование продолжается.

Мотивы нападавшего не называются.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back