Белорусская оппозиция готовится к "Маршу против террора"

Оппозиция Белоруссия запланировала на 1 ноября новую протестную акцию - "Дзяды. Марш против террора", передает Deutsche Welle.
По информации, опубликованной в Telegram-каналах Hexta Live и "Беларусь головного мозга", воскресный марш пройдет по маршруту памяти в национальный некрополь Куропаты.
"Это место - символ жертв беспредела советских властей, где убили десятки тысяч людей, которые были цветом белорусской нации. Чуть более 30 лет назад марш на Дзяды стал отправной точкой, с которой возобновилась история свободной Беларуси. Теперь пришел черед пройти этот путь и нам. И показать, что никто не забыт, ничто не забыто", - говорится в публикации каналов.