Белорусская оппозиция готовится к "Маршу против террора"

"Это место - символ жертв беспредела советских властей, где убили десятки тысяч людей, которые были цветом белорусской нации. Чуть более 30 лет назад марш на Дзяды стал отправной точкой, с которой возобновилась история свободной Беларуси. Теперь пришел черед пройти этот путь и нам. И показать, что никто не забыт, ничто не забыто", - говорится в публикации каналов.