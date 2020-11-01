Вс, 1.11.2020
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Яна Тоом

Белорусская оппозиция готовится к "Маршу против террора"

Протестующий Минск.

ФОТО: STRINGER/REUTERS

Оппозиция Белоруссия запланировала на 1 ноября новую протестную акцию - "Дзяды. Марш против террора", передает Deutsche Welle.

По информации, опубликованной в Telegram-каналах Hexta Live и "Беларусь головного мозга", воскресный марш пройдет по маршруту памяти в национальный некрополь Куропаты.

"Это место - символ жертв беспредела советских властей, где убили десятки тысяч людей, которые были цветом белорусской нации. Чуть более 30 лет назад марш на Дзяды стал отправной точкой, с которой возобновилась история свободной Беларуси. Теперь пришел черед пройти этот путь и нам. И показать, что никто не забыт, ничто не забыто", - говорится в публикации каналов.

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