"Марш против террора" в Минске: стрельба в воздух и вездеходы с пулеметами
В преддверии очередной несанкционированной акции протеста в Минске появились бронированные вездеходы с пулеметами. Спецтехнику регулярно стягивают в центр города после президентских выборов, но подобные машины появились впервые.
Около 20 силовиков в камуфляже с оружием в руках перекрыли проезжую часть проспекта Независимости по ходу движения колонны, сообщает Интерфакс. Когда протестующие стали их обходить, сотрудники сил безопасности сделали несколько выстрелов в воздух, прямого столкновения не произошло.
Воскресный "Марш против террора" призван выразить несогласие с увольнениями, отчислениями из учебных заведений и избиениями участников протестных акций.
"Всех несогласных объявили врагами народа, которые подлежат в лучшем случае увольнению", - говорится в анонсе марша.
По данным СМИ, в акции пока принимают участие около 10 тысяч человек. Сообщается о точечных задержаниях.
Около полудня минское метро уже по традиции объявило о закрытии нескольких станций, а мобильные операторы - об ограничении интернета по требованию госорганов.
Это первая крупная акция протеста после "национальной забастовки", объявленной с 26 октября соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах Светланой Тихановской.
Накануне в городе прошел марш женщин и акция людей с инвалидностью - на них собрались несколько сотен человек.
Итоги забастовки
"Я не просто оставляю свою работу, я останавливаю беззаконие и несправедливость", - именно под таким лозунгом должна была пройти забастовка, которая, впрочем, не привела к значительным изменениям в жизни Беларуси.
Волнения в той или иной степени прошли практически на каждом промышленном предприятии, но работа не останавливалась.
Забастовку поддержали сотни малых предприятий, в основном в сфере услуг.
26 октября не работали кафе, рестораны, пиццерии, бары, интернет-магазины, спортзалы, службы доставки. Некоторые из них просто закрылись, на некоторых появились таблички вроде "санитарный день" или "обновление программного обеспечения". Однако в течение недели подавляющее большинство из них продолжили работу.
Тихановская призвала не только не выходить на работу, но также блокировать дороги, отказаться от покупок в государственных магазинах, от пользования государственными услугами и сервисами и даже снять деньги со счетов в банках.
Условия, при которых забастовка бы отменилась, неприемлемы для Александра Лукашенко - это его собственная отставка, прекращение милицейского насилия и освобождение всех политзаключенных.
Недовольные итогами выборов в Беларуси пытались объявлять забастовки на промышленных предприятиях еще в августе. Но ни одна из этих акций не была по-настоящему массовой и не продолжалась дольше одного-двух дней.