Переболевшая ковид-диссидентка: до 21 сентября я еще верила в теорию заговора

Лининя заразилась коронавирусом на работе - в дневном центре социальных услуг "Поколение", основанном Диаконическим центром Евангелическо-лютеранской церкви. По словам инфектологов, она заразилась от двоих детей, у матери которых был констатирован Covid-19, но дети продолжали посещать дневной центр.

Лининя признает, что раньше сама была среди тех, кто не верит в существование вируса.

"До 21 сентября я верила в теорию заговора", - вспоминает она. Однако личный опыт заставил ее поменять свои взгляды.

"Я хочу подчеркнуть, что этот вирус существует на самом деле. Если бы я сама не столкнулся с этой болезнью, веря в то, что Бог защитит нас, и что все происходящее - обман или теория заговора, я бы никогда не поверил, что это так. Но я стою перед вами и рассказывая о боли, которую я пережила, и о том, какой опасности мы подвергаем наших собратьев, не подчиняясь правительству и власти", - говорит Лигита.

Сотрудники не знали, что Лигита была инфицирована коронавирусом - в итоге Covid-19 заразились четыре работника центра.

Симптомы у Лигиты проявились на следующий день после контакта с больными детьми.

"22 сентября я физически не смогла выбраться из кровати. У меня были кошмарные головные боли", - рассказывает она.

Болезнь у нее протекала тяжело: боль в животе, диарея, рвота, температура и сильная мышечная слабость. Лининя узнала о болезни только в приемном отделении больницы, куда обратилась после консультации семейного врача - тот заподозрил аппендицит.

Услышав диагноз, она поняла, что была к нему совершенно не готова. Четыре дня она провела в стационаре Инфекционного центра. Затем ее отправили домой, но проводить самоизоляцию ей было негде.

"В такой неизвестности мы с семьей решили по телефону, что я еду домой, а детская комната теперь будет моей комнатой. Дома все ходили в масках, у каждого отдельное полотенце, отдельная посуда. Старались не пересекаться, все дезинфецировали", - рассказала Лининя передаче "Panorāmā".

Теперь тест на Covid-19 у нее отрицательный. Мужу и дочери удалось не заразиться. На следующей неделе она вернется на работу, однако последствия болезни ощущаются до сих пор - слабость и быстрая утомляемость.

"Давайте будем ответственными", - призывает Лининя.