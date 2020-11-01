Кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF) объявил конкурсную программу фильмов из стран Балтии, в которую вошли 14 работ. На звание лучшего фильма региона претендуют 5 латышских, 4 литовские и 5 эстонских кинокартин.
«Ожидаются как интересные премьеры, так и показы фильмов, уже успешно участвующих в фестивалях. В первую очередь благодаря этой конкурсной программе зрители должны получать полноценный и интересный обзор фильмов, снятых за прошедший год в странах Балтии. С самого начала мы стремились к такому симбиозу, и, по-моему, в этом году нам удалось достичь именно такого результата», – прокомментировала руководитель и программный директор PÖFF Тийна Локк.
На фестивале состоятся мировые премьеры двух эстонских документальных фильмов, в том числе новой работы Алены Суржиковой на русском языке «Анкета». Это калейдоскоп разных историй, объединенных общим прошлым. Истории про людей, которые учились в одной из самых больших школ Таллинна, жили в самом большом спальном районе в очень одинаковых квартирах, играли в очень похожие игры. Через много лет после окончания школы, режиссер нашла своих одноклассников в разных точках мира, увлеченных очень разными делами. Анкета – это символ общего прошлого, где записаны самые важные мысли и самые нежные чувства.
Также посетители фестиваля смогут первыми увидеть фильм Манфреда Майнокиви «Мефистофель» – документальный портрет одного из самых противоречивых интеллектуалов Эстонии Линнара Приймяги.
Известный эстонский автор Вейко Ыунпуу («Осенний балл», «Искушение святого Тыну») представит международную премьеру фильма «Последние». Снятая главным образом в Финляндии драма повествует о сложной жизни молодого человека в закрытой общине шахтеров в Лапландии.
Состоится и международная премьера фильма «Райн» от начинающего эстонского режиссера Янно Юргенса. В драме о взрослении показано переплетение трех поколений мужчин в условиях небольшого городка.
И еще один документальный фильм из Эстонии представит визуальный антрополог Лийво Ниглас, который создал портрет эстонского лингвиста, проживающего сейчас в Северной Дакоте и спасающего практически исчезнувший язык индейского племени мандан.
Латвия
Впервые в Эстонии будет показана работа документалиста Виталия Манского «Горбачев. Рай». Режиссер – частый гость «Темных ночей», который в 2015 году выиграл приз за лучшую режиссуру и специальный приз жюри в главной конкурсной программе за фильм о Северной Корее «В лучах солнца».
Фильм-эпопея о Первой мировой войне «Метель душ» будет представлен в режиссерской версии. Дзинтарс Дрейбергс создал картину о 16-летнем Артуре, который потерял любимую и оказался в круговороте борьбы за независимость Латвии. Первоначальная версия фильма стала самой популярной картиной в истории Латвии после восстановления независимости – в местных кинотеатрах ее посмотрели 227 000 человек.
Иварс Звиедрис представит свою свежую документальную картину «Носящий», также известную как «Латышский койот». Это рассказ о новой «профессии» в Латвии, представители которой помогают нелегальным иммигрантам пересекать границу.
Илзе Бурковска-Якобсен привезет на фестиваль документальный анимационный фильм «Моя любимая война» – очень личную историю о взрослении, поисках идентичности и правды во времена Холодной войны.
В дебютном художественном фильме Дацы Пуцы «Яма» десятилетний Маркус вступает на враждебную тропу с деревней, в которой он живет с бабушкой, после того как преподает урок девочке, отпустившей едкий комментарий в адрес его умершего отца.
Литва
Один из самых именитых литовских авторов Шарунас Бартас представит на PÖFF фильм «В сумерках», вошедший в официальный отбор Каннского кинофестиваля. События картины развиваются в 1948 году в разрушенной, послевоенной Литве. 19-летний Унте вступает в ряды партизанского движения для участия в борьбе без шансов победить – там он сталкивается с насилием и предательством.
Режиссер Одриус Мицкявичюс исследовал идеи прощения и социальной справедливости и для фильма «Примерное поведение» посещал в Литве тюрьму. В местах заключения он общался с приговоренными к пожизненному сроку Римасом и Роландасом, которые живут надеждой на изменение. Самому Мицкявичюсу пришлось пережить убийство брата и пройти путь от ненависти к прощению, который был прерван его смертью в 2017 году. Фильм завершил редактор сценария Нериюс Милериус.
Армянский режиссер Марат Саргсян создал цепочку событий, разворачивающихся вокруг воинской части, которой командует бывалый полковник. В картине «Потопа не будет» были использованы добротно выполненные экспериментальные техники. Сам фильм предлагает метафизический материал о пребывании человека в условиях войны. Мировая премьера состоялась на Неделе критики Венецианского кинофестиваля.
Замыкает программу Гиедре Жицките с фильмом «Прыжок», победившим в номинации «Лучший документальный фильм» на Варшавском международном кинофестивале. В фильме представлены рассказы очевидцев, редкие архивные кадры и взгляд от первого лица. Это рассказ о Симасе Кудрике, чья яркая история началась в 1970 году с попытки бежать из Советского Союза, спрыгнув с судна во время морской встречи двух сторон для обсуждения прав рыболовства.
Фильмы будет оценивать международное жюри. Билеты на эти фильмы поступят в продажу 6 ноября. Их можно будет посмотреть в кинотеатрах Таллинна и Тарту, а также на онлайн-платформах Shift72 и Elisa Stage.
24-й кинофестиваль «Темные ночи» пройдет с 13 по 29 ноября.
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФИЛЬМОВ ИЗ СТРАН БАЛТИИ
«Анкета», 2020, Эстония, режиссер: Алена Суржикова
«В сумерках» (Au Crépuscule), 2020, Литва/Франция/Сербия/Чехия/Латвия/Португалия, режиссер: Шарунас Бартас
«Горбачев. Рай» (Gorbačovs. Paradize), 2020, Латвия/Чехия, режиссер: Виталий Манский
«Метель душ» (Dveselu putenis), 2020, Латвия, режиссер: Дзинтарс Дрейбергс
«Мефистофель» (Mephistopheles), 2020, Эстония, режиссер: Манфред Вайнокиви
«Моя любимая война» (Mans mīļākais karš), 2020, Латвия/Норвегия, режиссер: Илзе Бурковска-Якобсен
«Носящий» (Valkātājs), 2019, Латвия, режиссер: Иварс Звиедрис
«Последние» (Viimased), 2020, Эстония/Финляндия, режиссер: Вейко Ыунпуу
«Потопа не будет» (Tvano nebus), 2020, Литва/Латвия, режиссер: Марат Саргсян
«Примерное поведение» (Pavyzdingas elgesys), 2020, Литва, режиссеры: Одриус Мицкявичюс, Нериюс Милериус
«Прыжок» (The Jump), Литва, 2020, режиссер: Гиедре Жицките
«Райн» (Rain), 2020, Эстония, режиссер: Янно Юргенс
«Спасти язык» (Keelepäästja), 2020, Эстония, режиссер: Лийво Ниглас
«Яма» (Bedre), 2020, Латвия/Польша, режиссер: Даце Пуце