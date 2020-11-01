PÖFF объявил конкурсную программу фильмов из стран Балтии

«Ожидаются как интересные премьеры, так и показы фильмов, уже успешно участвующих в фестивалях. В первую очередь благодаря этой конкурсной программе зрители должны получать полноценный и интересный обзор фильмов, снятых за прошедший год в странах Балтии. С самого начала мы стремились к такому симбиозу, и, по-моему, в этом году нам удалось достичь именно такого результата», – прокомментировала руководитель и программный директор PÖFF Тийна Локк.

На фестивале состоятся мировые премьеры двух эстонских документальных фильмов, в том числе новой работы Алены Суржиковой на русском языке «Анкета». Это калейдоскоп разных историй, объединенных общим прошлым. Истории про людей, которые учились в одной из самых больших школ Таллинна, жили в самом большом спальном районе в очень одинаковых квартирах, играли в очень похожие игры. Через много лет после окончания школы, режиссер нашла своих одноклассников в разных точках мира, увлеченных очень разными делами. Анкета – это символ общего прошлого, где записаны самые важные мысли и самые нежные чувства.

Также посетители фестиваля смогут первыми увидеть фильм Манфреда Майнокиви «Мефистофель» – документальный портрет одного из самых противоречивых интеллектуалов Эстонии Линнара Приймяги.

Известный эстонский автор Вейко Ыунпуу («Осенний балл», «Искушение святого Тыну») представит международную премьеру фильма «Последние». Снятая главным образом в Финляндии драма повествует о сложной жизни молодого человека в закрытой общине шахтеров в Лапландии.

Состоится и международная премьера фильма «Райн» от начинающего эстонского режиссера Янно Юргенса. В драме о взрослении показано переплетение трех поколений мужчин в условиях небольшого городка.

И еще один документальный фильм из Эстонии представит визуальный антрополог Лийво Ниглас, который создал портрет эстонского лингвиста, проживающего сейчас в Северной Дакоте и спасающего практически исчезнувший язык индейского племени мандан.

Латвия

Впервые в Эстонии будет показана работа документалиста Виталия Манского «Горбачев. Рай». Режиссер – частый гость «Темных ночей», который в 2015 году выиграл приз за лучшую режиссуру и специальный приз жюри в главной конкурсной программе за фильм о Северной Корее «В лучах солнца».

Фильм-эпопея о Первой мировой войне «Метель душ» будет представлен в режиссерской версии. Дзинтарс Дрейбергс создал картину о 16-летнем Артуре, который потерял любимую и оказался в круговороте борьбы за независимость Латвии. Первоначальная версия фильма стала самой популярной картиной в истории Латвии после восстановления независимости – в местных кинотеатрах ее посмотрели 227 000 человек.

Иварс Звиедрис представит свою свежую документальную картину «Носящий», также известную как «Латышский койот». Это рассказ о новой «профессии» в Латвии, представители которой помогают нелегальным иммигрантам пересекать границу.

Илзе Бурковска-Якобсен привезет на фестиваль документальный анимационный фильм «Моя любимая война» – очень личную историю о взрослении, поисках идентичности и правды во времена Холодной войны.