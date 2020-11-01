"Барселона" выдала худший старт в чемпионате Испании за последние 18 лет

"Можно сказать, мы подарили забитый мяч "Алавесу", а этого делать нельзя, - приводит слова главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана Mundo Deportivo. - Почему я заменил Фати на 78-й минуте? В прошлый раз меня критиковали за слишком позднюю замену. Я пытался что-нибудь изменить, чтобы выиграть матч. Что касается пенальти на де Йонге, который не назначили, то я предпочитаю не высказываться о работе арбитров".