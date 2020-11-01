Вс, 1.11.2020
Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им в бок кто-то вошел. Анди Мейстер
Анди Мейстер
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Попов о ситуации с коронавирусом в школах: нынешнее спокойствие может быть обманчивым

Попов о ситуации с коронавирусом в школах: нынешнее спокойствие может быть обманчивым

Аркадий Попов.

ФОТО: Tairo Lutter

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов не исключает, что на следующей неделе число заразившихся коронавирусом в школах Эстонии может начать увеличиваться, передает rus.err.ee.

"На этой неделе ситуация в школах оставалась достаточно спокойной, но это спокойствие может быть обманчивым", - сказал Попов в интервью радионовостям ERR.

Он отметил, что поскольку симптомы у зараженного человека появляются не сразу и только после их появления он получает направление на тестирование, мы видим реальную картину происходящего с задержкой в одну неделю. 

"Ясность относительно того, оказали ли школьные каникулы негативное влияние на ситуацию с коронавирусом в школах, наступит в начале следующей недели", - сказал доктор Попов. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back