Попов о ситуации с коронавирусом в школах: нынешнее спокойствие может быть обманчивым

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов не исключает, что на следующей неделе число заразившихся коронавирусом в школах Эстонии может начать увеличиваться, передает rus.err.ee.
"На этой неделе ситуация в школах оставалась достаточно спокойной, но это спокойствие может быть обманчивым", - сказал Попов в интервью радионовостям ERR.
Он отметил, что поскольку симптомы у зараженного человека появляются не сразу и только после их появления он получает направление на тестирование, мы видим реальную картину происходящего с задержкой в одну неделю.
"Ясность относительно того, оказали ли школьные каникулы негативное влияние на ситуацию с коронавирусом в школах, наступит в начале следующей недели", - сказал доктор Попов.