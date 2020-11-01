Попов о ситуации с коронавирусом в школах: нынешнее спокойствие может быть обманчивым

"На этой неделе ситуация в школах оставалась достаточно спокойной, но это спокойствие может быть обманчивым", - сказал Попов в интервью радионовостям ERR.

Он отметил, что поскольку симптомы у зараженного человека появляются не сразу и только после их появления он получает направление на тестирование, мы видим реальную картину происходящего с задержкой в одну неделю.