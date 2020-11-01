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Этично ли строить бизнес на добыче вещей с затонувшего больше века назад "Титаника"? Меняется ли что-то от того, что эти предметы выставляются на обозрение публики? В компании RMS Titanic Inc., сделавшей миллионы на вещах, поднятых с британского лайнера, считают, что таким образом сохраняют память о погибших. Но согласны с этим не все.

Катастрофа "Титаника", иллюстрация Getty Images

RMS Titanic Inc. с 1993 года обладает эксклюзивным правом поднимать на поверхность то, что сохранилось на борту "Титаника". На этот раз она хочет хочет извлечь из радиорубки погибшего лайнера уникальный беспроводной телеграф фирмы Marconi, с помощью которого "Титаник" подал сигнал бедствия в ночь крушения. Но ей противостоит правительство США.

В компании говорят, что устройство должно быть поднято с морского дна, чтобы у потомков сохранилась память о катастрофе. Юристы правительства настаивают, что корпус "Титаника" нельзя вскрывать, так как будут потревожены останки погибших.

Но на самом деле все сложнее и интереснее простого спора о разграблении могил.

Аргументы сторон

Федеральный апелляционный суд в Ричмонде, штат Вирджиния, рассматривает апелляцию, поданную в июне федеральным правительством.

В соответствии с юридическим статусом компании в отношении "Титаника", на каждую экспедицию ей требуется разрешение суда в Вирджинии. При этом RMS Titanic Inc. не имеет права вскрывать обшивку лайнера, и в июле 2000 года окружной суд уже отказывал ей в разрешении это сделать.

PA "Титаник" отплывает из Саутгемптона в свой первый и последний рейс, 10 апреля 1912 года

В начале нынешнего года компания заявила, что планирует достать из радиорубки "Титаника" передатчик, и запросила разрешение суда. В сопровождавших запрос документах RMS Titanic Inc. утверждала, что за 20 лет судно в области радиорубки сильно обветшало и вскрытие не причинит почти никакого вреда корпусу в целом.

Суд это разрешил. В мае судья окружного суда в Норфолке Ребекка Бич Смит постановила, что компания имеет право достать радиопередатчик, а корпус при этом будет поврежден незначительно.

"Это преумножит наследие, оставленное невосполнимой потерей "Титаника", - наследие тех, кто погиб, и тех, кто выжил", - прокомментировала она свое решение.

Судья Смит выносит решения о судьбе "Титаника" и его сокровищ уже больше десяти лет. На этот раз ей понадобилось около месяца.

Однако в дело вмешалось федеральное правительство, подав апелляцию в июне.

Его юристы говорят, что вскрытие "Титаника" нарушит международное соглашение, в котором сказано, что останки корабля считаются мемориалом погибшим и имеют исключительную международную важность. Это соглашение было подписано в 2003-м году, а вступило в силу только в 2019-м.

В нем также говорится, что остову "Титаника" в ходе экспедиций не должно причиняться никакого вреда. Судья Ребекка Смит учла это в своем решении. Она пришла к выводу, что план операции соответствует условиям соглашения.

Федеральные юристы тем не менее считают, что перед тем как вскрыть обшивку, компании нужно получить разрешение Министерства торговли. То же самое предписывает принятый в 2017 году внутренний закон США. Если суд решит, что это так, то экспедицию, возможно, надо будет согласовывать по международным каналам.

Официальная позиция есть и у другого подписанта договора, Британии. Она заинтересована в том, чтобы сохранить останки "Титаника" в их нынешнем виде.

Заместитель министра транспорта Британии Нусрат Гани в ходе поездки в Белфаст в январе этого года заявила, что Соединенное Королевство будет выступать за соблюдение договора и даже намерено вместе с другими странами Северной Атлантики принять дополнительные меры по защите "Титаника".

К этому стоит добавить, что на счету RMS Titanic Inc. уже есть одна неудачная попытка поднять отсек судна.

Второе фиаско с "Титаником"

Затонувший "Титаник" был обнаружен в 1985 году. В 1987-м к нему совершил погружение уроженец Флориды по имени Дж. Майкл Харрис. Его отец, автор нескольких документальных фильмов о "Титанике", был одержим идеей поиска затонувшего лайнера, а вслед за отцом ею загорелся и сын.

Среди спонсоров первых экспедиций Харриса был владелец одной их крупнейших в США сетей автосалонов BMW Джордж Туллок, впоследствии вместе с Харрисом ставший соучредителем компании RMS Titanic Inc. С конца 80-х Харрис и Туллок много раз спускались к судну на батискафе, который им предоставлял в прокат французский океанографический институт IFREMER, выступавший соорганизатором экспедиций.

Getty Images RMS Titanic Inc. за свою историю извлекла с судна более 5500 предметов, среди них - фарфоровая посуда, столовое серебро, золотые монеты и многое другое. На фото - воссозданная лестница с "Титаника" в Белфасте

Экспедиции к "Титанику" оказались прибыльным делом. В одной из первых, в 1987 году, Харрису и Туллоку удалось достать 1800 предметов, стоимость которых они сами оценили более чем в 50 млн долларов.

Семь лет спустя их компания получила в американском суде эксклюзивное право доставать со дна предметы в определенном радиусе от корабля, хотя и до этого фактически обладала монополией на "Титаник". Фирма развернула активную работу вокруг лайнера.

В 1996 году RMS Titanic Inc. анонсировала свой первый амбициозный план - поднять на поверхность целую секцию лайнера весом более 10 тонн в присутствии аудитории из двух тысяч человек.

Но широко разрекламированная попытка провалилась. Над местом гибели "Титаника" резко испортилась погода, и секцию решили оттащить ближе в направлении Ньюфаундленда. Но этого сделать не удалось.

"Около трех часов ночи вчера 11-тонная секция из ржавого металла сорвалась с буксира и упала обратно на дно. Причины до сих пор не ясны, но, судя по всему, два из четырех поднимавших судно баллона оторвались, и вся секция затонула", - писал 31 августа 1996 года присутствовавший при попытке передвинуть часть судна корреспондент New York Times.

Провал не сильно повлиял на судьбу компании. В 1990-х ее дела шли неплохо. В 1998 году она получила 10 млн долларов выручки и 4 млн чистой прибыли, в 1999-м открылся первый постоянный музей.

Компания росла и расширяла свое портфолио выставок. С годами RMS Titanic Inc. выросла в холдинг Premier, который организовывал выставки уже на другие темы, включая знаменитый анатомический аттракцион Bodies.

В в 2018-м Premier была вынуждена продать часть артефактов, объявив о банкротстве. Критики обвинили холдинг в том, что банкротство было намеренным, так как позволило ему обойти запрет на нарушение целостности коллекции с "Титаника".

RMS Titanic Inc. сохраняет огромную коллекцию предметов с погибшего лайнера. Только та ее часть, что путешествует по музеям мира, насчитывает почти две тысячи артефактов, а всего их в собственности компании 5500.

Экспонаты - фрагменты лестниц, спасательные жилеты, серебро и золотые монеты, личные вещи пассажиров и прочая утварь - успешно выставляются по всему миру. Постоянные экспозиции действуют в Лас-Вегасе и Нью-Йорке.

Но передатчик Marconi стал бы настоящей жемчужиной коллекции.

"Невоспетый герой"

Последняя радиограмма, переданная с "Титаника" за минуты до его гибели Getty Images "Спасите, спасите, мы тонем очень быстро. Пассажиров размещают в шлюпках". Последняя радиограмма, переданная с "Титаника" за минуты до его гибели

"Невоспетым героем" истории "Титаника" называют сам передатчик Marconi, с которого шла вся коммуникация.

Несмотря на то, что все сообщения нам известны, он по-прежнему представляет большую культурную ценность, считают в RMS Titanic Inc.

Во время круиза его операторы, Джек Филипс и его ассистент Гарольд Брайд, регулярно передавали "маркониграммы" азбукой Морзе от пассажиров на сушу и на другие суда.

Эти телеграммы сохранились до сегодняшнего дня. В одной из них говорится: "Больных нет, все хорошо. Известите всех, кто интересуется покером". "Отличное путешествие, прекрасный корабль", - говорится в другом. С помощью телеграфа корабль получал последние новости.

В ночь катастрофы находившийся неподалеку от "Титаника" британский корабль "Калифорниэн" пытался предупредить его команду об айсбергах, но Филипс был слишком поглощен передачей на сушу сообщений от пассажиров.

Из-за близости кораблей передача с "Калифорниэна" заглушила передачу с мыса Рейс, с которым обменивался информацией "Титаник". "Замолчите, замолчите, я занят. Я работаю с мысом Рейс", - оборвал предупреждение Филипс.

Радист "Калифорниэна" после этого отправился спать, а через час "Титаник" врезался в айсберг.

Getty Images Радиограмма с борта "Олимпика", извещающая о получении сигнала бедствия с "Титаника"

В 1912 году сигнал SOS был еще в новинку. Более устоявшимся был сигнал CQD ("Come Quick Danger" - "Сюда, быстро, опасность"). Именно его первым подали радисты "Титаника". Потом они решили подать и новый тогда сигнал SOS, полушутя предположив, что это их последний шанс его опробовать.

Филипс и Брайд использовали оба сигнала вперемешку, однако "Калифорниэн", находившийся всего в нескольких морских милях от "Титаника", их уже не услышал. Первым сигналы получил находившийся в 58 милях пароход "Карпатия". В район места крушения "Карпатия" прибыла спустя три часа. К тому моменту погибли уже около 1500 пассажиров "Титаника".

Несмотря на то, что с началом эвакуации Филипсу было позволено покинуть радиорубку и он мог спастись подобно своему напарнику Брайду, он героически оставался на своем посту, продолжая подавать сигналы бедствия вплоть до самого момента, когда на "Титанике" отключилось электричество за три минуты до того, как над ним сомкнулись ледяные воды Атлантики.

Обшивка и усопшие

То, что корпус "Титаника" сегодня быстро распадается, в прошлом году подтвердила команда независимых экспертов. Судья Ребекка Смит в мае этого года встала на сторону компании, заявив, что артефакты с "Титаника" должны быть доступны общественности, а корпус не будет серьезно поврежден.

Президент RMS Titanic Inc. Бреттон Ханчак говорит, что оппоненты компании пытаются манипулировать эмоциями. На прошлой неделе сторона истцов заявила, что вскрывать "Титаник" неэтично, поскольку это может потревожить останки усопших.

"Такие приемы используют, чтобы получить поддержку публики, - говорит он. Они у всех вызывают эмоциональную реакцию".

"Наша компания всегда относилась к остову "Титаника" как к месту археологических раскопок - и как к могиле, со всем уважением и почтением", - добавил Ханчак.

Советник компании, океанограф Давид Галло также считает, что тел внутри корабля, скорее всего, уже не осталось. Плоть за сто лет съели рыбы и другие морские животные, а кости, вероятно, унесло подводными течениями, говорит он.

Но другие ученые не согласны.

"Внутренние части корпуса судна, особенно в оставшейся неповрежденной носовой части, даже если она затоплена водой, могут быть не подвержены воздействию окружающей среды", - заявили в середине октября в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, структуре министерства торговли.

В результате крушения "Титаника" погибли более 1500 человек, и в изолированных комнатах, где нет перепадов давления и температур, нет течения, тела могут сохраняться веками, говорят эксперты.

Нос "Титаника", 1996 Getty Images В прошлом году команда международных экспертов пришла к выводу, что корпус "Титаника" быстро разрушается

С другой стороны, говорит Бреттон Ханчак, корпус судна разрушается буквально на глазах, и если долго тянуть с экспедицией, то важные предметы могут быть утрачены навсегда.

В особенности это относится к передатчику, считает он. "Хотя многие предметы, которые остаются внутри и вокруг "Титаника" могут многое рассказать будущим поколениям о жизни пассажиров, передатчик - это единственный объект, который может рассказать историю всех выживших.

"Передатчик Marconi остается невоспетым героем этой трагедии. Благодаря тому, что он передал сигнал SOS, выжили люди, которые дали начало целым династиям", - говорит он.