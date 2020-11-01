Исследование: риск получить инсульт после COVID-19 не выше, чем при обычном гриппе

Неврологические осложнения, связанные с коронавирусом, не настолько распространены, как считалось в начале эпидемии, пишет Yle.
С коронавирусом связывают повышенный риск инсульта и воспалительных синдромов ЦНС, в особенности у пациентов с тяжелой формой COVID-19.
Согласно весенним оценкам, риск получить инсульт после заболевания коронавирусом в восемь раз выше по сравнению с обычным гриппом.
Теперь новейшее международное исследование показало, что эти опасения не подтвердились, и риск остается примерно таким же, как и при обычном гриппе.
Ранее на этой неделе сообщалось, что в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS запускают масштабный исследовательский проект, цель которого - выяснить, какие долгосрочные последствия бывают у людей, переболевших коронавирусом.