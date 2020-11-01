Вс, 1.11.2020
Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им в бок кто-то вошел. Анди Мейстер
Анди Мейстер

Исследование: риск получить инсульт после COVID-19 не выше, чем при обычном гриппе

Коронавирус.

ФОТО: Shyntartanya/Shutterstock

Неврологические осложнения, связанные с коронавирусом, не настолько распространены, как считалось в начале эпидемии, пишет Yle.

С коронавирусом связывают повышенный риск инсульта и воспалительных синдромов ЦНС, в особенности у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Согласно весенним оценкам, риск получить инсульт после заболевания коронавирусом в восемь раз выше по сравнению с обычным гриппом.

Теперь новейшее международное исследование показало, что эти опасения не подтвердились, и риск остается примерно таким же, как и при обычном гриппе.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS запускают масштабный исследовательский проект, цель которого - выяснить, какие долгосрочные последствия бывают у людей, переболевших коронавирусом.

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