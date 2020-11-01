Исследование: риск получить инсульт после COVID-19 не выше, чем при обычном гриппе

С коронавирусом связывают повышенный риск инсульта и воспалительных синдромов ЦНС, в особенности у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Согласно весенним оценкам, риск получить инсульт после заболевания коронавирусом в восемь раз выше по сравнению с обычным гриппом.

Теперь новейшее международное исследование показало, что эти опасения не подтвердились, и риск остается примерно таким же, как и при обычном гриппе.