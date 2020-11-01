В Эстонии избежавший смертной казни преступник может выйти на свободу по УДО

На следующей неделе Тартуский уездный суд рассмотрит возможность досрочного освобождения из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению за убийства и другие тяжкие преступления Олега Пятницкого (61). В конце прошлого года Пятницкому отказала в помиловании президент Керсти Кальюлайд.
Как подтвердили Rus.ERR в пресс-службе суда, ходатайство об УДО будет рассмотрено 5 ноября.
К настоящему времени Олег Пятницкий провел за решеткой 37 лет, а согласно законодательству, приговоренного к пожизненному заключению можно освободить, если он отсидел не менее 30 лет.
Прежде судебная система Эстонии Пятницкому в условно-досрочном освобождении отказывала.