В Эстонии избежавший смертной казни преступник может выйти на свободу по УДО

Как подтвердили Rus.ERR в пресс-службе суда, ходатайство об УДО будет рассмотрено 5 ноября.

К настоящему времени Олег Пятницкий провел за решеткой 37 лет, а согласно законодательству, приговоренного к пожизненному заключению можно освободить, если он отсидел не менее 30 лет.