Вс, 1.11.2020
Для Эстонии мы анализировали варианты начиная с локального запрета и заканчивая введением налога на шипованную резину. Айн Кендра
Айн Кендра
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  • В Эстонии избежавший смертной казни преступник может выйти на свободу по УДО

В Эстонии избежавший смертной казни преступник может выйти на свободу по УДО

Тюрьма.

ФОТО: Tairo Lutter

На следующей неделе Тартуский уездный суд рассмотрит возможность досрочного освобождения из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению за убийства и другие тяжкие преступления Олега Пятницкого (61). В конце прошлого года Пятницкому отказала в помиловании президент Керсти Кальюлайд.

Как подтвердили Rus.ERR в пресс-службе суда, ходатайство об УДО будет рассмотрено 5 ноября.

К настоящему времени Олег Пятницкий провел за решеткой 37 лет, а согласно законодательству, приговоренного к пожизненному заключению можно освободить, если он отсидел не менее 30 лет.

Прежде судебная система Эстонии Пятницкому в условно-досрочном освобождении отказывала.

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