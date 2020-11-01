ФОТО: BBC News

Впервые в истории США исход президентских выборов может быть предрешен еще до официального дня голосования, 3 ноября. Почти половина американских избирателей уже проголосовали досрочно, а все без исключения опросы общественного мнения показывают, что Джо Байден уверенно опережает своего соперника.

Всего лишь за три дня до официальной даты голосования избирательные комиссии в США отчитались о новом рекорде: 91,6 млн. избирателей уже проголосовали досрочно или отправили по почте заполненные бюллетени.

Это почти 43% всех зарегистрированных избирателей в стране, или, если сравнивать эти цифры с выборами 2016 года, когда в США проголосовало 136,5 млн. человек, 67% от общей явки четырехлетней давности.

В 35 штатах и столичном округе Колумбия, по официальным данным, уже проголосовало более половины избирателей. Во Флориде, Джорджии и Северной Каролине к концу октября было подано более 70% избирательных бюллетеней. В Техасе эта цифра превысила 90%.

Дональд Трамп Getty Images После того как Трамп переболел коронавирусом, число людей в масках на митингах в его поддержку заметно выросло

Рекордную явку наблюдатели расценивают как еще одно свидетельство того, что в президентской гонке лидирует Джо Байден. На заочном или досрочном голосовании в последние месяцы действительно настаивали демократы, объясняя это тем, что в условиях пандемии это позволит избежать скопления людей на избирательных участках.

О том, что бывший вице-президент США уверенно опережает своего конкурента, говорят и все без исключения социологические опросы: согласно данным, опубликованным за три дня до официальной даты голосования, Джо Байден опережает Дональда Трампа как минимум на 9%.

Статистические погрешности

В предвыборном штабе демократического кандидата, впрочем, эти цифры стараются не комментировать.

В выступлениях перед своими сторонниками Джо Байден неизменно упоминает о "синей волне" (официальный цвет Демократической партии), которая 3 ноября "сметет республиканцев", но политтехнологи демократов комментируют результаты опросов общественного мнения куда более осторожно.

Барак Обама и Джо Байден Reuters Барак Обама, выступавший в поддержку Байдена, на прошлой неделе сравнил Трампа с "сумасшедшим дядей"

"Накануне выборов 2016 года все без исключения социологические службы предсказывали победу Хиллари Клинтон, опросы говорили о ее преимуществе в 3-5%, но победителем оказался все же Дональд Трамп, получивший тогда голоса даже в традиционно демократических штатах", - заметил Русской службе Би-би-си один из советников штаба Байдена, попросивший не называть его имени.

Наблюдатели, правда, отмечают, что ситуация 2020 года года принципиально отличается от 2016. Тогда Трамп, в соответствии со всеми прогнозами социологов, действительно проиграл по суммарному количеству голосов, отстав от Хиллари Клинтон почти на 3 млн.

Тем не менее, устройство американского избирательного законодательства позволило ему получить поддержку большинства в коллегии выборщиков. В результате выборов республиканцы также получили большинство в Конгрессе, одновременно сохранив контроль за Сенатом, так что в первые два года президентства Трампа у демократов не было почти никаких инструментов политического влияния.

Им удалось переломить ситуацию лишь после промежуточных выборов 2018 года, отыграв большинство в Палате представителей.

Сейчас, согласно тем же социологическим опросам, у оппонентов Трампа появилась вполне реальная возможность взять под контроль Сенат. В нескольких южных штатах, включая Техас и Аризону, которые десятилетиями считались нерушимым оплотом республиканцев, почти половина избирателей сегодня говорит, что готовы отдать свой голос за кандидата от демократов.

Основной причиной этого социологи называют эпидемию коронавируса, в результате которой умерло более 230 тыс. американцев. Работу потеряли почти 20 млн жителей США.

Больше половины избирателей винят в этом лично Трампа, считая, что его запоздалые действия по борьбе с эпидемией привели к катастрофе.

Удаленная агитация

Дональд Трамп Getty Images

Последние несколько недель перед днем выборов Дональд Трамп провел на борту президентского лайнера Air Force One, чуть ли не ежедневно выступая перед своими сторонниками в разных штатах.

В каждом из этих выступлений он напоминал о том, что в отличие от него, Джо Байден в течение нескольких месяцев находился на самоизоляции в своем доме в штате Дэлавер.

"Сонный Джо просто боялся покидать свой подвал", - говорил Трамп.

Бывший вице-президент США вплоть до середины лета действительно обращался к своим сторонникам только по видеосвязи, а потом официально отказался от проведения массовых акций.

Джо Байден Getty Images

Отсутствие таких мероприятий штаб Байдена компенсировал массированной телерекламой.

По данным исследовательской компании Advertising Analytics, количество рекламных роликов, размещенных демократами на телеканалах в США, почти втрое превысило число предвыборных клипов кампании Трампа. При этом в пяти штатах избирательный штаб действующего президента вобще отказался от телерекламы, оставив избирательное "поле боя" за Демпартией.

Впрочем, о том, что оба кандидата придерживаются полностью противоположных взглядов, американские избиратели могли судить не по рекламным роликам, а по телевизионным программам новостей.

Трамп выступал перед многотысячными митингами своих сторонников, большинство из которых обходилось без масок и соблюдения социальной дистанции. Президент США обвинял губернаторов-демократов в введении излишне жестких карантинных мер, требовал немедленно открыть школы и колледжи, переведенные на дистанционное обучение в условиях эпидемии, и утверждал, что Соединенные Штаты уже "прошли пик эпидемии", и теперь должны сосредоточиться на вопросах экономики.

"Я просто хочу вернуться к нормальной жизни, - заявил Трамп, выступая в минувшую пятницу перед своими сторонниками в штате Висконсин. - Вы все тоже этого хотите".

Джо Байден, в свою очередь, в публичных выступлениях заявлял, что намерен следовать советам специалистов, призывая к обязательному ношению масок и соблюдению необходимых карантинных мер для сдерживания эпидемии.

"Для нас ношение масок - это не политический жест. Это, ради Господа Бога, наш патриотический долг, - сообщил он на небольшом митинге демократов в том же Висконсине. - Я не собираюсь убивать экономику, я собираюсь уничтожить вирус".

"Стеснительные избиратели"

Политтехнологи Республиканской партии настаивают на том, что все опросы общественного мнения не учитывают огромного, по их мнению, числа избирателей, которые не хотят говорить публично о своей поддержке Трампа, но в день выборов собираются проголосовать за кандидатуру действующего президента.

"Мы постоянно слышим об этих "стеснительных избирателях", о сторонниках Трампа, которых пока никто не замечал, но до сих пор ни одного такого избирателя еще не видели", - прокомментировал эти заявления газете Washington Post глава комитета Демпартии в штате Висконсин Бен Виклер.

Последние опросы также не подтверждают, что что в этом году может повториться сценарий-2016, когда победу Трампа обеспечили избиратели в нескольких штатах, в последний момент массово пришедшие на участки.

В последние две недели Байден уверенно удерживает преимущество в ключевых для исхода выборов штатах - Мичигане, Висконсине и Пенсильвании.

Демографические исследования также свидетельствуют о том, что лидером гонки остается бывший вице-президент США, а Трамп заметно потерял былую поддержку.

Так, согласно обобщенным данным опросов, которые проанализировала газета Washington Post, преимущество Байдена у избирателей старше 65 составляет 9%. Четыре года назад именно эта возрастная группа с перевесом в 8% предпочла Дональда Трампа.

Уровень поддержки действующего президента среди белых мужчин в США сократился на 15%, среди белых женщин - на 10%.

Исследователи уверены, что главной причиной возможного поражения Трампа станет высокая явка избирателей. Традиционно, представители молодежи и этнических меньшинств не слишком охотно приходили на избирательные участки в день выборов, а заочному голосованию мешали многочисленные ограничения, отмененные сейчас из-за пандемии.