У сотрудника Таллиннской тюрьмы обнаружили коронавирус, в Вируской тюрьме уже почти 90 зараженных

В настоящее время устанавливаются все те, с кем он мог контактировать, передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-секретаря тюрем Эстонии.

В воскресенье, 1 ноября, утром к очагу в Вируской тюрьмы добавилось еще шесть новых случаев заражения. Официально они будут засчитаны в завтрашнюю статистику. Таким образом, на данный момент, в очаге тюрьмы насчитывается 88 зараженных человек, двое из них – сотрудники тюрьмы.

Со вторника, 27 октября все заключенные Вируской тюрьмы заперты в камерах, поскольку в тюрьме бушует Covid. В Вируской тюрьме находятся 15 заключенных, которые по состоянию здоровья подвержены большим рискам в связи с распространением вируса