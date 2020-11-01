В России зафиксирован новый антирекорд по зараженным коронавирусом

В Москве зарегистрирован 5261 новый заболевший. Всего в стране за все время был зафиксирован 1 млн 636 781 случай COVID-19. За сутки скончались от вируса 245 человек, общее число жертв достигло 28 235, пишет NEWSru.com.

Новые эпизоды выявлены во всех 85 регионах страны. Еще 896 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 545 - в Московской области, 394 - в Нижегородской области, 365 - в Архангельской области, 314 - в Ростовской области, 299 - в Воронежской области, 296 - в Красноярском крае, 275 - в Свердловской области, 238 - в Иркутской области, по 235 новых пациентов в Бурятии, Забайкальском крае. 231 - в Хабаровском крае, 230 - в Коми, 223 - в Алтайском крае, 212 - в Волгоградской области, 208 - в Ульяновской области, 204 - в Мурманской области, 203 - в Крыму. В остальных субъектах суточный прирост не превысил 200.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 10 259, всего уже выздоровели 1 225 673 человека. По данным штаба, доля выздоровевших снизилась до уровня 74,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки в Москве был выписан по выздоровлению 3 341 пациент, 457 человек выздоровели в Санкт-Петербурге, 408 - в Московской области, 353 - в Воронежской области, 281 - в Свердловской области, 269 - в Удмуртской Республике.