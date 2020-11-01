Фото и видео ⟩ Очевидцы сообщили о введенной в Минск бронетехнике с пулеметами

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, в воскресенье утром в центр города была введена бронетехника. Однако на этот раз речь идет не только о десяти БТР, что традиционно охраняют во время протестов городскую резиденцию Лукашенко. На Проспекте победителей впервые была замечена колонна из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше.