Вс, 1.11.2020
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Анди Мейстер

Фото и видео ⟩ Очевидцы сообщили о введенной в Минск бронетехнике с пулеметами

Фото иллюстративное.

ФОТО: Natalia Fedosenko/Natalia Fedosenko/TASS

Бронированные вездеходы с пулеметами заметили в Минске на фоне жестких заявлений Александра Лукашенко в преддверии очередных несанкционированных протестов оппозиции.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, в воскресенье утром в центр города была введена бронетехника. Однако на этот раз речь идет не только о десяти БТР, что традиционно охраняют во время протестов городскую резиденцию Лукашенко. На Проспекте победителей впервые была замечена колонна из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше.

Броневики были без номеров. Они проследовали в направлении стелы "Минск город-герой".

Ранее Лукашенко сделал ряд жестких заявлений в отношении участников несанкционированных протестов, предупредив их, что в ответ на их действия последует жесткая реакция силовых структур.

При этом он назвал происходящее в стране мятежом и призвал силовиков не расслабляться.

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