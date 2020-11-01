Фото и видео ⟩ Силовики в Минске стреляли в воздух, чтобы отпугнуть протестующих, задержано более 100 человек

По данным правозащитного центра "Весна", количество задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Беларуси превысило 100 человек.

Правозащитный центр продолжает обновлять свой список. На данный момент в нем 101 человек, некоторых уже отпустили. Основная масса задержаний, по данным правозащитников, проводилась в Минске. Есть информация о задержанных в Гродно, Жодишках, Могилеве Пинске.

Участники акции собрались днем в центре Минска на проспекте Независимости. Они намеревались пройти колонной до урочища Куропаты. Очевидцы сообщали о выстрелах, есть информация о применении спецсредств, в частности, светошумовых гранат.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, в воскресенье утром в центр города была введена бронетехника. Однако на этот раз речь идет не только о десяти БТР, что традиционно охраняют во время протестов городскую резиденцию Лукашенко. На Проспекте победителей впервые была замечена колонна из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше.

Броневики были без номеров. Они проследовали в направлении стелы "Минск город-герой".

Ранее Лукашенко сделал ряд жестких заявлений в отношении участников несанкционированных протестов, предупредив их, что в ответ на их действия последует жесткая реакция силовых структур.