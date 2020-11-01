Суд проведет предварительное заседание по делу о смертельной аварии на Лаагна-теэ

В ходе предварительного заседания суд обсудит ходатайства участников процесса и назначит время проведения заседаний.

Как писал ранее Rus.ERR, Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 20-летнего Ису Халилова и 29-летнего Вячеслава Калашникова обвиняют в трагическом ДТП на Лаагна-теэ в Таллинне, в результате которого погибли два человека, а четверо пострадали.

Указанным лицам было предъявлено обвинение по 422-й статье Пенитенциарного кодекса - то есть в нарушении водителем правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем за собой гибель двух или более человек, сообщили ранее rus.err.ee в прокуратуре. Наказание по этой статье предусматривает от трех до 12 лет лишения свободы.

По словам прокурора Дианы Хелила, которая вела уголовное дело, обвиняемые в результате своей крайней халатности стали причиной гибели двух человек и причинения серьезных телесных повреждений двум пострадавшим в ДТП, произошедшем 20 июня.