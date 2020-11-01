В Таллинне музыкант погиб под колесами автомобиля: защита просит оправдать водителя

Адвокаты Шмутова ходатайствуют об оправдании своего подзащитного, передает rus.err.ee.

В качестве альтернативы, если кассационная жалоба не будет удовлетворена, защитники просят Госсуд не наказывать Шмутова реальным лишением свободы.

Решением Харьюского уездного суда от 18 мая Шмутова, которому изменили статью обвинения с "убийство" на "спровоцированное убийство", приговорили к двум годам и пяти месяцам реального тюремного заключения.

Напомним, что в ночь на 19 июля 2018 года в 00.09 в центр тревоги сообщили о ссоре между близким людьми, произошедшей на улице Киви в Нымме в Таллинне.

Как сообщили полиции, на улице Киви 48-летний Рятте напал на 27-летнего Шмутова и свою 40-летнюю экс-супругу Пальми. Прибывшие на место полицейские обнаружили аварийный легковой автомобиль Audi A6, поврежденный забор и возле него получившего тяжелые травмы Рятте.