Кипр перестал предоставлять гражданство в обмен на инвестиции

Министерство финансов и министерство внутренних дел Кипра выступили за приостановку выдачи "золотых паспортов" из-за большого количества нарушений и высокой уязвимости программы, и правительство поддержало ту инициативу.

В августе в стране разразился скандал из-за расследования, проведенного журналистами арабского телеканала "Аль-Джазира". Журналист, выдававший себя за гражданина КНР, который был якобы осужден у себя в стране за отмывание денег, связавшись с юристами, риелторами и даже спикером парламента, получил подтверждение, что гражданство Кипра при наличии денег может получить даже осужденный. На фоне скандала председатель кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.

"Аль-Джазира" назвала имена обладателей 2,5 тысяч "золотых паспортов" (40 процентов из них составляли россияне) и указала на криминальное происхождение денег многих из этих лиц. Власти Кипра эти данные, однако, отвергли. В сентябре полиция Кипра начала расследовать процедуру получения гражданства 42 инвесторами, входившими в "группу высокого риска". По результатам проверки гражданства Кипра были лишены 7 инвесторов: власти страны пришли к выводу, что те получили паспорта под ложным предлогом или путем сокрытия важной информации.