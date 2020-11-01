Мошенник выманивал деньги у эстонских политиков, представляясь зятем шведского миллиардера

Под разными предлогами ему удалось выманить у своих жертв десятки тысяч евро.

Среди политиков, с которыми встречался или общался Тамм – Индрек Таранд, Юрген Лиги, Калев Калло и Яак Мадиссон.

Жалобу на мошенника подала и известная судья по уголовным деламе Мерл Партс.

Тамм выступал под именем Марек Лундберг и пытался создать впечатление, что он – представитель Фредерика Лундберга, одного из самых богатых людей Швеции. Общение часто завязывалось в Facebook.