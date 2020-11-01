Мошенник выманивал деньги у эстонских политиков, представляясь зятем шведского миллиардера

49-летний мошенник Марек Тамм входил в доверие к эстонским предпринимателям и политикам, представляясь вымышленным именем, пишет Äripäev.
Под разными предлогами ему удалось выманить у своих жертв десятки тысяч евро.
Среди политиков, с которыми встречался или общался Тамм – Индрек Таранд, Юрген Лиги, Калев Калло и Яак Мадиссон.
Жалобу на мошенника подала и известная судья по уголовным деламе Мерл Партс.
Тамм выступал под именем Марек Лундберг и пытался создать впечатление, что он – представитель Фредерика Лундберга, одного из самых богатых людей Швеции. Общение часто завязывалось в Facebook.
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