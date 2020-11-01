Вс, 1.11.2020
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Анди Мейстер
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  • Мошенник выманивал деньги у эстонских политиков, представляясь зятем шведского миллиардера

Мошенник выманивал деньги у эстонских политиков, представляясь зятем шведского миллиардера

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ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS/Scanpix

49-летний мошенник Марек Тамм входил в доверие к эстонским предпринимателям и политикам, представляясь вымышленным именем, пишет Äripäev.

Под разными предлогами ему удалось выманить у своих жертв десятки тысяч евро.

Среди политиков, с которыми встречался или общался Тамм – Индрек Таранд, Юрген Лиги, Калев Калло и Яак Мадиссон. 

Жалобу на мошенника подала и известная судья по уголовным деламе Мерл Партс.

Тамм выступал под именем Марек Лундберг и пытался создать впечатление, что он – представитель Фредерика Лундберга, одного из самых богатых людей Швеции. Общение часто завязывалось в Facebook.  

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