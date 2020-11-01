Картина дня: гонки с полицией, смертельное ДТП, локдаун в Европе и нужна ли мечеть в Эстонии

Коронавирус диагностирован еще у 80 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 1201 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 80 (6,7%) проб дали положительный результат. Департамент здоровья заявил, что ситуация в Харьюмаа - тревожная. Читать далее...

У сотрудника Таллиннской тюрьмы обнаружили коронавирус

У одного из чиновников Таллиннской тюрьмы выявили коронавирус, а в Вируской тюрьме продолжает расти количество зараженных. Читать далее...

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: водитель скончался на месте

В ночь на воскресенье, 1 ноября, на шоссе Валга-Уулу погиб 23-летний мужчина, который на автомобиле Audi на прямом участке вылетел с дороги и врезался в дерево. Читать далее...

Мусульманка: «Именно теперь в Эстонии должна появиться мечеть»

Мэр Таллинна Михаил Кылварт объяснил, что сейчас эстонское общество не готово к появлению мечети: «Это вызовет недовольство». Читать далее...

Яна Тоом - о Мартине Репинском: смотреть на его стиль деятельности иногда неприятно

Член правления Центристской партии, депутат Европейского парламента Яна Тоом считает, что у ида-вирумааских центристов есть хорошие основания для ходатайства об исключении из рядов политической силы Мартина Репинского. Читать далее...

Мошенник выманивал деньги у эстонских политиков, представляясь зятем шведского миллиардера

49-летний мошенник Марек Тамм входил в доверие к эстонским предпринимателям и политикам, представляясь вымышленным именем. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Пьяный водитель устроил бешеные гонки с полицией: его остановили с помощью «ежа»

Вчера вечером полицейские использовали «ежа» для остановки пьяного водителя, который на протяжении нескольких десятков километров пытался уйти от преследования. В ходе погони водитель столкнулся с двумя полицейскими машинами, однако, к счастью, никто не пострадал. Читать далее...

В Эстонии избежавший смертной казни преступник может выйти на свободу по УДО

На следующей неделе Тартуский уездный суд рассмотрит возможность досрочного освобождения из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению за убийства и другие тяжкие преступления 61-летнего Олега Пятницкого. Читать далее...

Суд проведет предварительное заседание по делу о смертельной аварии на Лаагна-теэ

Харьюский уездный суд в среду проведет предварительное заседание по материалам уголовного дела в отношении мужчин, обвиняемых в тяжелейшей аварии 20 июня на проспекте Лаагна в Таллинне, в результате которой два человека погибли и четверо получили тяжелые травмы. Читать далее...

В Квебеке мужчина в средневековой одежде зарезал двух и ранил пятерых прохожих

Молодой мужчина в средневековой одежде с холодным оружием напал на людей на улице вечером 31 октября. Нападение произошло в историческом центре Квебека близ Парламентского холма. Читать далее...

Несколько стран Европы введут повторный локдаун в начале ноября

В Англии до 2 декабря ужесточают карантинные меры. Многие магазины будут закрыты, но учебные заведения продолжат работу. В Австрии вводят комендантский час, в Португалии - частичный локдаун. Читать далее...

"Нет необходимости": В Европе ужесточают карантин, в Эстонии с этим пока не спешат

Власти ряда европейских стран водят жесткие ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, однако в Эстонии пока не видят необходимости идти по этому пути. Читать далее...

Названа страна, лидирующая по уровню смертности от коронавируса

Лидером по уровню смертности от коронавируса за последние семь дней стала Чехия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные минздрава республики. Читать далее...

"Не выживет ни сильный, ни слабый": Эксперт сравнил коронакризис с последствиями Второй мировой

Кризис туризма заметно скажется на других отраслях, сказал глава Рижского бюро по развитию туризма и глава Общества ресторанов Латвии Янис Ензис. Читать далее...

Американские ученые сообщили о новом смертельном заболевании

Ученые из США заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин, которое они назвали VEXAS. Оно может привести к смерти заболевшего в 40% случаев. Читать далее...

Ловля окуня в Чудском, Теплом и Псковском озерах до конца года приостановлена