Картина дня: смертельное ДТП, тревожная ситуация с Covid-19 в Харьюмаа и локдаун в Европе

Коронавирус диагностирован еще у 80 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 1201 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 80 (6,7%) проб дали положительный результат. Департамент здоровья заявил, что ситуация в Харьюмаа - тревожная. Читать далее...

У сотрудника Таллиннской тюрьмы обнаружили коронавирус

У одного из чиновников Таллиннской тюрьмы выявили коронавирус, а в Вируской тюрьме продолжает расти количество зараженных. Читать далее...

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: водитель скончался на месте

В ночь на воскресенье, 1 ноября, на шоссе Валга-Уулу погиб 23-летний мужчина, который на автомобиле Audi на прямом участке вылетел с дороги и врезался в дерево. Читать далее...

Мусульманка: «Именно теперь в Эстонии должна появиться мечеть»

Мэр Таллинна Михаил Кылварт объяснил, что сейчас эстонское общество не готово к появлению мечети: «Это вызовет недовольство». Читать далее...

Мошенник выманивал деньги у эстонских политиков, представляясь зятем шведского миллиардера

49-летний мошенник Марек Тамм входил в доверие к эстонским предпринимателям и политикам, представляясь вымышленным именем. Читать далее...

В Эстонии избежавший смертной казни преступник может выйти на свободу по УДО

На следующей неделе Тартуский уездный суд рассмотрит возможность досрочного освобождения из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению за убийства и другие тяжкие преступления 61-летнего Олега Пятницкого. Читать далее...

Суд проведет предварительное заседание по делу о смертельной аварии на Лаагна-теэ

Харьюский уездный суд в среду проведет предварительное заседание по материалам уголовного дела в отношении мужчин, обвиняемых в тяжелейшей аварии 20 июня на проспекте Лаагна в Таллинне, в результате которой два человека погибли и четверо получили тяжелые травмы. Читать далее...

В Квебеке мужчина в средневековой одежде зарезал двух и ранил пятерых прохожих

Молодой мужчина в средневековой одежде с холодным оружием напал на людей на улице вечером 31 октября. Нападение произошло в историческом центре Квебека близ Парламентского холма. Читать далее...

Несколько стран Европы введут повторный локдаун в начале ноября