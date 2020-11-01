Картина дня: смертельное ДТП, тревожная ситуация с Covid-19 в Харьюмаа и локдаун в Европе

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 ноября.
Коронавирус диагностирован еще у 80 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 1201 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 80 (6,7%) проб дали положительный результат. Департамент здоровья заявил, что ситуация в Харьюмаа - тревожная. Читать далее...
У сотрудника Таллиннской тюрьмы обнаружили коронавирус
У одного из чиновников Таллиннской тюрьмы выявили коронавирус, а в Вируской тюрьме продолжает расти количество зараженных. Читать далее...
Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: водитель скончался на месте
В ночь на воскресенье, 1 ноября, на шоссе Валга-Уулу погиб 23-летний мужчина, который на автомобиле Audi на прямом участке вылетел с дороги и врезался в дерево. Читать далее...
Мусульманка: «Именно теперь в Эстонии должна появиться мечеть»
Мэр Таллинна Михаил Кылварт объяснил, что сейчас эстонское общество не готово к появлению мечети: «Это вызовет недовольство». Читать далее...
Мошенник выманивал деньги у эстонских политиков, представляясь зятем шведского миллиардера
49-летний мошенник Марек Тамм входил в доверие к эстонским предпринимателям и политикам, представляясь вымышленным именем. Читать далее...
В Эстонии избежавший смертной казни преступник может выйти на свободу по УДО
На следующей неделе Тартуский уездный суд рассмотрит возможность досрочного освобождения из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению за убийства и другие тяжкие преступления 61-летнего Олега Пятницкого. Читать далее...
Суд проведет предварительное заседание по делу о смертельной аварии на Лаагна-теэ
Харьюский уездный суд в среду проведет предварительное заседание по материалам уголовного дела в отношении мужчин, обвиняемых в тяжелейшей аварии 20 июня на проспекте Лаагна в Таллинне, в результате которой два человека погибли и четверо получили тяжелые травмы. Читать далее...
В Квебеке мужчина в средневековой одежде зарезал двух и ранил пятерых прохожих
Молодой мужчина в средневековой одежде с холодным оружием напал на людей на улице вечером 31 октября. Нападение произошло в историческом центре Квебека близ Парламентского холма. Читать далее...
Несколько стран Европы введут повторный локдаун в начале ноября
В Англии до 2 декабря ужесточают карантинные меры. Многие магазины будут закрыты, но учебные заведения продолжат работу. В Австрии вводят комендантский час, в Португалии - частичный локдаун. Читать далее...