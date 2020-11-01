"Не выживет ни сильный, ни слабый": Эксперт сравнил коронакризис с последствиями Второй мировой

По его словам, в условиях пандемии COVID-19 туристическая отрасль не может существовать по привычным правилам, так как правительство "перекрыло"туристический поток.

"Это очень близорукое видение. Я согласен, что это бизнес, и в нем выживает сильнейший – но это в нормальной ситуации, до COVID. Правительство остановило туристический бизнес в марте, и тут уже никто не выживет – ни сильный, ни слабый", – сказал он.

Ензис отметил, что кризисная ситуация, в которой на данный момент находится туристическая индустрия из-за COVID-19, сравнима с последствиями Второй мировой войны.

"В этом году во всем мире пострадала туристическая индустрия. Коллеги сравнивают ситуацию с послевоенным временем, такая катастрофа в туризме была после Второй мировой войны", – сказал он.

Он также подчеркнул, что туризм настолько важен для экономики страны, что сложно назвать отрасль, которая не была бы с ним связана.