Вс, 1.11.2020
Для Эстонии мы анализировали варианты начиная с локального запрета и заканчивая введением налога на шипованную резину. Айн Кендра
Айн Кендра
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • "Не выживет ни сильный, ни слабый": Эксперт сравнил коронакризис с последствиями Второй мировой

"Не выживет ни сильный, ни слабый": Эксперт сравнил коронакризис с последствиями Второй мировой

Turistid

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Кризис туризма заметно скажется на других отраслях, сказал глава Рижского бюро по развитию туризма и глава Общества ресторанов Латвии Янис Ензис, слова которого приводит Mixnews.lv.

По его словам, в условиях пандемии COVID-19 туристическая отрасль не может существовать по привычным правилам, так как правительство "перекрыло"туристический поток.

"Это очень близорукое видение. Я согласен, что это бизнес, и в нем выживает сильнейший – но это в нормальной ситуации, до COVID. Правительство остановило туристический бизнес в марте, и тут уже никто не выживет – ни сильный, ни слабый", – сказал он.

Ензис отметил, что кризисная ситуация, в которой на данный момент находится туристическая индустрия из-за COVID-19, сравнима с последствиями Второй мировой войны.

"В этом году во всем мире пострадала туристическая индустрия. Коллеги сравнивают ситуацию с послевоенным временем, такая катастрофа в туризме была после Второй мировой войны", –  сказал он.

Он также подчеркнул, что туризм настолько важен для экономики страны, что сложно назвать отрасль, которая не была бы с ним связана.

"Туризм работает очень широко, не только на свой бизнес. Это в том числе имидж страны и города, который важен инвесторам. Туристическая отрасль – это «посол», который очень важен для партнеров в других отраслях. Есть очень много связанных с туризмом индустрий –  белье в гостиницах кто-то стирает и гладит, продукты на завтрак кто-то выращивает. Транспорт, такси, международные перевозки, сувениры, шопинг, строительство. Трудно назвать отрасль, которая не была бы связана с туризмом. Сейчас проблема ярче всего видна в туристических предприятиях, но этот кризис покатится и по другим отраслям", – рассказал он.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back