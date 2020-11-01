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Предварительные результаты парламентских выборов в Грузии показали, что лидирует правящая партия "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Оппозиция не согласна с этим и собирается протестовать, призывая граждан выйти в воскресенье на проспект Руставели.

После подсчета 97,09% голосов правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 48,05%. Ранее этот показатель превышал отметку в 50%. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция" пока получает 27,07%. Пять партий и два блока проходят в парламент.

Когда председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания представляла первые предварительные результаты, ее прервал член ЦИК от "Единого национального движения" Давид Киртадзе.

"Что ты объявляешь, Тамар! Тебе не стыдно? Это фальшивые результаты", - сказал он.

"Эти проценты, которые сейчас объявляет госпожа Тамар Жвания, написанны в штабе "Грузинской мечты". Это не отражает реальность. Вот, который уже час? Они целенаправленно до сих пор не показывали протоколы, чтобы были реальные результаты. Посчитали только те протоколы, в которых только результаты "Грузинской мечты". В них не отражаются реальные проценты", - возмущался Киртадзе.

После объявления этих результатов у здания ЦИК стали собираться представители и сторонники оппозиции.

Оппозиционные лидеры, собравшиеся в штабе мажоритарного кандидата Ники Мелия, призвали граждан собраться в воскресенье в 16:00 на проспекте Руставели.

"Это были не выборы, это была война! И мы не проигрывали эту войну!" - сказал Мелия журналистам, объявляя о совместном решении оппозиционных лидеров.

Шаг назад

Парламентские выборы были конкурентными, однако с недостатками, отмечалась атмосфера запугивания на участках, заявил представитель Парламентской Ассамблеи (ПА) НАТО Осман Ашкин Бак.

Организация "Transparency International - Грузия", от которой на выборах присутствовало почти 600 наблюдателей, заявила, что эти выборы были шагом назад по сравнению с парламентскими выборами 2016 года. К такому выводу организация пришла на основе зафиксированных ею 170 нарушений.

"День выборов проходил на фоне физического противостояния у избирательных участков, препятствования работе наблюдателей и журналистов, нападений и повреждения имущества, в том числе представителей СМИ, нарушений тайны голосования на избирательных участках, предположительных фактов подкупа избирателей и других значительных и менее значительных нарушений", - отмечается в заявлении организации.

Организация отмечает, что первые предварительные результаты Центральная избирательная комиссия опубликовала через семь с половиной часов после закрытия избирательных участков. Это представляет собой ухудшение практики последних восьми лет и стало основанием для подозрений оппозиционных партий о манипуляции объявлением результатов, отмечается в заявлении.

О том, что день голосования прошел со значительными нарушениями, заявила и Грузинская ассоциация молодых юристов (GYLA), наблюдательская миссия которой охватила 2250 избирательных участков.

"При правлении "Грузинской мечты" это были одни из самых плохо организованных и проведенных выборов", - заявил на брифинге председатель организации Сулхан Саладзе.

Голосование в Грузии. Reuters

В МВД Грузии говорят, что расследование начато по 12 уголовным и 16 административным делам, связанными с инцидентами в день голосования.

В частности полиция расследует избиение журналиста Миндии Габадзе из издания "Публика" на избирательном участке в Тбилиси.

Журналист снимал, как неизвестный мужчина агрессивно и оскорбительно обращался к журналистам. На кадрах, распространенных телекомпанией "Пирвели", видно, как мужчина матерится, а потом ногой выбивает снимающий это мобильный телефон.

В ведомстве говорят, что к статье о повреждении имущества, добавлена статья о незаконном препятствовании профессиональной деятельности журналиста.

Что показали экзитполы

Результаты, объявленные ЦИК, в целом соответствуют данным опросов на участках. По данным экзитпола, проведенного компанией Public Opinion Strategy по заказу телекомпании "Имеди", на шесть часов вечера правящая партия одержала уверенную победу, набрав 55% голосов.

Именно объявление этих данных в эфире телекомпании смотрели на большом экране собравшиеся к восьми часам вечера у офиса сторонники и активисты "Грузинской мечты". "Поздравляю, поздравляю!" - под аплодисменты к собравшимся широко улыбаясь вышел председатель правящей партии Бидзина Иванишвили.

"Давайте поблагодарим наших избирателей, активистов "Грузинской мечты", лидеров, вас, молодых. Вы принесли эту победу. Особенно надо подчеркнуть, что "Грузинская мечта" как партия побеждает третий раз в принципиальных выборах. То, чего хотела наша страна, - сформированную, солидную команду, мы это получили", - сказал он.

Что говорит оппозиция

Сторонники оппозиции после закрытия участков собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Здесь тоже говорили о победе, но не правящей партии, а оппозиции, ссылаясь на данные другого экзитпола, проведенного компанией Ipsоs по заказу телекомпании "Мтавари".

Согласно этим данным на пять часов вечера, правящая партия хоть и набрала больше всего голосов на пропорциональных выборах - 41%, в сумме оппозиционные партии опережают "Грузинскую мечту".

"Даже в условиях, когда у меня не было возможности приехать в страну и проводить кампанию, весь оппозиционный спектр с уверенным преимуществом одержал победу над так называемой "Грузинской мечтой", - сказал в эфире "Мтавари" экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Getty Images Бывший президент Михаил Саакашвили обращался к сторонникам оппозиции в режиме телемоста.

По его словам, кандидаты в мажоритарные депутаты "Единого национального движения" одерживают победу практически во всех больших городах.

"Это большой триумф грузинской оппозиции, несмотря на притеснения, запугивания и давление", - сказал Саакашвили, добавив, что лично его не интересует получение какой-то должности, в том числе премьер-министра.

Блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция "Сила в Единстве" называет Саакашвили своим кандидатом в будущие премьеры.

Getty Images Сторонники Иванишвили ликуют.

Всего в парламентских выборах участвовали 48 партий и два избирательных блока.

Выборы проходили по новой системе. Грузинские избиратели выбирают 120 депутатов по пропорциональной системе вместо прежних 77 - и 30 мажоритариев вместо 73.

ЦИК Грузии уже заявил о необходимости проведения второго тура выборов в 15 округах из 30.