В Латвии за сутки выявлено более 200 новых случая COVID-19, в Литве - почти 900

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 242 новых случая Covid-19, доля положительных результатов анализа достигла 6,2%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли три инфицированных "Covid-19" человека в возрастных группах от 50 до 55, от 70 до 75 и от 80 до 85 лет.
ЦПКЗ поясняет, что рост доли положительных результатов отмечается потому, что с понедельника, 26 октября, целенаправленно тестируются жители с симптомами заболевания, а также контактные лица, работники предприятий и учреждений по эпидемиологическим показаниям.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 6136 человек.
В Литве в субботу выявлено 895 новых случаев Covid-19, умер один инфицированный человек, сообщил в воскресенье Литовский национальный центр общественного здоровья.
С начала пандемии заражение Covid-19 в Литве было диагностировано у 15 719 человек, а выздоровление подтверждено у 4883 человек.
На сегодняшний день от Covid-19 в Литве скончались 166 человек, а еще 57 инфицированных умерли по другим причинам.