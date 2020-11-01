В Латвии за сутки выявлено более 200 новых случая COVID-19, в Литве - почти 900

Умерли три инфицированных "Covid-19" человека в возрастных группах от 50 до 55, от 70 до 75 и от 80 до 85 лет.

ЦПКЗ поясняет, что рост доли положительных результатов отмечается потому, что с понедельника, 26 октября, целенаправленно тестируются жители с симптомами заболевания, а также контактные лица, работники предприятий и учреждений по эпидемиологическим показаниям.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 6136 человек.

В Литве в субботу выявлено 895 новых случаев Covid-19, умер один инфицированный человек, сообщил в воскресенье Литовский национальный центр общественного здоровья.

С начала пандемии заражение Covid-19 в Литве было диагностировано у 15 719 человек, а выздоровление подтверждено у 4883 человек.