Мартин Хельме обвинил либералов в применении цензуры в Эстонии

«Мы только что выдержали достаточно серьезный спор по теме свободы слова, поскольку нам, консерваторам, ясны две вещи — во-первых, без свободы слова не будет и любой другой свободы, ни свободы совести, ни свободы собраний, ни одной политической свободы и свободы верований, а также и свободы предпринимательства. Во-вторых, либеральная идеология все решительнее и жестче запрещает прочим политическим течениям свободно выражать себя, то есть, устанавливает цензуру, — написал Хельме в воскресенье в социальных сетях. — Особенно изощренно преследуют консерваторов и националистов. На наших глазах, затыкая нам рот, вновь пытаются построить идеологическую диктатуру, при которой будет только одно, единственно правильное, установленное государством мнение и все должны ему кричать "ура!"».

«Главным инструментом при установлении тоталитаризма левого толка, представляющего себя как либеральное мышление, стало выдумывание так называемого разжигания ненависти и, соответственно, силовое решение этой надуманной проблемы — "сапогом-на-горло", — отметил Хельме. — Между тем, "разжигание ненависти" не более чем мысли и высказывания, которые никому не нравятся. Но свобода слова на то и свобода слова, чтобы обеспечивать возможность выражать свою точку зрения и тогда, когда она не по нраву государственной власти или определенной общественной группе. Как только кто-нибудь заявит, что "такие вещи говорить нельзя", на этом свобода слова и кончится».

«Свобода слова — это гарантия того, что мы сможем озвучить и те мысли, которые не нравятся нашим идеологическим соперникам. Что мы сможем подвергнуть критике пропаганду гомосексуализма или сторонников такого образа жизни. Что мы сможем заявить, что наша иммиграционная квота равна нулю. Что мы сможем сказать, что далеко не все ученые согласны с мнением, будто потепление на Земле вызвано деятельностью человека, и что если это так, то это хорошо, а не плохо. На самом деле, без свободы слова не будет и академической свободы», — подчеркнул Хельме.

«Свобода слова в Конституции Эстонии занимает очень четкое место. Прямо в нескольких статьях декларируется свобода слова и совести, четко выражается мысль о том, что цензуры нет. Эти положения родились из горького опыта искажений и лжи в тоталитарном обществе советского времени. Именно исходя из этого опыта и из нашей Конституции Эстонское государство не стало составлять отдельные законы по введению государственных репрессий по политическим и идеологическим мотивам, то есть, криминализировать разжигание ненависти, — пояснил Хельме в своей публикации. — Из Брюсселя требования такого толка поступали и прежде, однако они противоречат нашей Конституции, национальному коллективному политическому опыту и мандату, предоставленному народным референдумом при вступлении Эстонии в ЕС».

«У нас нет ни малейшего желания или намерения позволять Брюсселю предписывать нам ограничения фундаментальных свобод и введение либеральной фрондой идеологической диктатуры, на что, собственно, и направлен закон, запрещающий разжигание ненависти. При нынешнем правительстве этого не произойдет», — пообещал Хельме.