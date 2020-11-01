Вс, 1.11.2020
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Урмас Рейнсалу

Американские ученые сообщили о новом смертельном заболевании

X- ja Y-kromosoom

ФОТО: Repro

Ученые из США заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин, которое они назвали VEXAS. Оно может привести к смерти заболевшего в 40% случаев. Соответствующая публикация размещена в The New England Journal of Medicine.

В ней говорится, что те, у кого обнаружили новый синдром, страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспаление легочной ткани.

По словам одного из авторов статьи Дэна Кастнера, пациенты, у которых диагностирован VEXAS, не поддаются каким-либо видам лечения, включая химиотерапию. 

Исследователи сообщили, что выявили соматические мутации в генах UBA1 у заболевших. Первоначально они обнаружили его у трех мужчин, потом еще у 22. После завершения исследования синдром выявили еще у 25 человек. Исследователи полагают, что реальное число больных может быть больше.

Ученые отмечают, что открытое ими расстройство объясняет появление воспалительных синдромов у взрослых, которые раньше медицина не связывала между собой.

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