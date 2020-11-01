Вс, 1.11.2020
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Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Квят финишировал четвертым

Льюис Хэмилтон.

ФОТО: Rafael Marchante/AP

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 13-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Эмилии-Романьи. Вторым на автодроме в Имоле финишировал другой пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас, замкнул тройку лучших австралиец Дэниел Риккьярдо из "Рено", пишет NEWSru.com.

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури", стартовавший в воскресенье с восьмой позиции, занял четвертое место, показав свой лучший результат в текущем сезоне.

Добавим, что "Мерседес" по итогам гонки досрочно в седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

Хэмилтон (282) продолжает лидировать в общем зачете. Вторым идет Боттас (197), отставая на 85 очков, на третьем месте находится нидерландец Макс Ферстаппен (162) из "Ред Булл". Квят (26) занимает 13-ю позицию. Следующий этап "Формулы-1" состоится в Турции с 12 по 15 ноября.

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