Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Квят финишировал четвертым

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури", стартовавший в воскресенье с восьмой позиции, занял четвертое место, показав свой лучший результат в текущем сезоне.

Добавим, что "Мерседес" по итогам гонки досрочно в седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

HAMILTON WINS!! 🏆



He takes victory #93 at the Emilia Romagna Grand Prix



Bottas second, with Ricciardo coming home P3!#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/mbmydh8EOf — Formula 1 (@F1) November 1, 2020