Вс, 1.11.2020
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Яна Тоом
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  • Ловля окуня в Чудском, Теплом и Псковском озерах до конца года приостановлена

Ловля окуня в Чудском, Теплом и Псковском озерах до конца года приостановлена

Ahvenad

ФОТО: Margus Ansu

С понедельника, 2 ноября, вылов окуня в Чудском, Теплом и Псковском озерах будет приостановлен, так как установленный на этот год допустимый объем улова окуня исчерпан, пишет Tartu Postimees.

 Наряду с запретом на ловлю окуня также запрещена ловля придонным неводом. Оба запрета будут действовать до конца года.

К настоящему времени выловлено 96 процентов от общего вылова окуня, разрешенного в Эстонии в том году, который составлял 1255 тонн. Большая часть окуня была поймана донными неводами, а это значит, что с завтрашнего дня на Чудском озере запрещен промысел c их использованием.

С 4 октября вместе с введением запрета на ловлю судака, была приостановлена ​​ловля с использованием крупноячеистых сетей. Завтра, вместе с приостановкой ловли окуня, вступит в силу поправка к постановлению министра окружающей среды, согласно которой до конца года на Чудском, Теплом и Псковском озерах будут разрешены только крупноячеистые ловушки для продолжения ловли леща и щуки.

Утверждение разрешенных объемом уловов и возможностей рыбной ловли основано на заключенном правительством между Эстонской Республикой и Российской Федерацией соглашении о сотрудничестве по сохранению и эксплуатации рыбных ресурсов Чудского, Теплого и Псковского озер.

Министр окружающей среды Рене Кокк, исполняющий обязанности находящегося в отпуске министра по сельской жизни, подписал сегодня постановление об ограничениях рыболовства, которое вступит в силу 2 ноября.

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