Ловля окуня в Чудском, Теплом и Псковском озерах до конца года приостановлена

Наряду с запретом на ловлю окуня также запрещена ловля придонным неводом. Оба запрета будут действовать до конца года.

К настоящему времени выловлено 96 процентов от общего вылова окуня, разрешенного в Эстонии в том году, который составлял 1255 тонн. Большая часть окуня была поймана донными неводами, а это значит, что с завтрашнего дня на Чудском озере запрещен промысел c их использованием.

С 4 октября вместе с введением запрета на ловлю судака, была приостановлена ​​ловля с использованием крупноячеистых сетей. Завтра, вместе с приостановкой ловли окуня, вступит в силу поправка к постановлению министра окружающей среды, согласно которой до конца года на Чудском, Теплом и Псковском озерах будут разрешены только крупноячеистые ловушки для продолжения ловли леща и щуки.

Утверждение разрешенных объемом уловов и возможностей рыбной ловли основано на заключенном правительством между Эстонской Республикой и Российской Федерацией соглашении о сотрудничестве по сохранению и эксплуатации рыбных ресурсов Чудского, Теплого и Псковского озер.