Вс, 1.11.2020
Люди много пересекали границу, а вирус следовал за ними. Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Спасатели уберегли от пожара деревообрабатывающее производство в Отепя

Спасатели уберегли от пожара деревообрабатывающее производство в Отепя

Спасатели. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Спасательный департамент в 12.40 в воскресенье получил вызов на улицу Техазе в городе Отепя, где произошло возгорание в трансформаторном помещении деревообрабатывающем комплексе — об этом сообщило издание Lõuna-Eesti Postimees.

Перед тем как начать тушение пожара, специалисты отключили трансформаторное помещение от электросети. Возгорание было взято под контроль, помещение проветрено и спасателям удалось предотвратить распространение огня на здания производственного комплекса.

Поскольку уровень опасности возгорания был достаточно высоким, к месту происшествия прибыли спасатели из Антсла, Выру, Отепя, Рынгу, Тарту, Тырва и Эльва.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back