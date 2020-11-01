Спасатели уберегли от пожара деревообрабатывающее производство в Отепя

Спасательный департамент в 12.40 в воскресенье получил вызов на улицу Техазе в городе Отепя, где произошло возгорание в трансформаторном помещении деревообрабатывающем комплексе — об этом сообщило издание Lõuna-Eesti Postimees.
Перед тем как начать тушение пожара, специалисты отключили трансформаторное помещение от электросети. Возгорание было взято под контроль, помещение проветрено и спасателям удалось предотвратить распространение огня на здания производственного комплекса.
Поскольку уровень опасности возгорания был достаточно высоким, к месту происшествия прибыли спасатели из Антсла, Выру, Отепя, Рынгу, Тарту, Тырва и Эльва.