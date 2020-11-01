Соцдемы: поддерживаем право двух совершеннолетних людей заключить брак независимо от их пола

Совет уполномоченных социал-демократов на прошедшем сегодня внеочередном заседании сформировал позицию партии по вопросу равенства браков. По словам председателя партии Индрека Саара, совет уполномоченных считает, что у двух взрослых людей должно быть право заключать брак независимо от их пола.
Председатель совета уполномоченных Эйки Нестор отметил, что социал-демократы выступают за равенство браков. «Да и как можно объяснить разумными аргументами двум взрослым людям, которые хотят заключить брак, что у них нет на это права?! Никак!»
Совет уполномоченных пришел к выводу, что, учитывая важное значение этой темы и то, что равенство браков, согласно результатам опросов, поддерживает большая часть жителей Эстонии, и десятки тысяч человек подписали петицию в поддержку браков между однополыми людьми, этот вопрос должен быть рассмотрен в большом зале Рийгикогу. Если комиссия, которая будет рассматривать петицию, решит не инициировать соответствующий законопроект, то Совет уполномоченных предложит фракции Социал-демократической партии самой внести такой законопроект в производство Рийгикогу.
Член совета уполномоченных Марью Лауристин, подытоживая прозвучавшие на заседании совета уполномоченных выступления, отметила, что социал-демократы поддерживают право каждого человека на заключения брака с любимым человеком и выступают за внесение соответствующего изменения в Закон о семье.
Совет уполномоченных является высшим органом партии в период между съездами. Позиция совета уполномоченных считается официальной позицией всей партии.