Соцдемы: поддерживаем право двух совершеннолетних людей заключить брак независимо от их пола

Председатель совета уполномоченных Эйки Нестор отметил, что социал-демократы выступают за равенство браков. «Да и как можно объяснить разумными аргументами двум взрослым людям, которые хотят заключить брак, что у них нет на это права?! Никак!»

Совет уполномоченных пришел к выводу, что, учитывая важное значение этой темы и то, что равенство браков, согласно результатам опросов, поддерживает большая часть жителей Эстонии, и десятки тысяч человек подписали петицию в поддержку браков между однополыми людьми, этот вопрос должен быть рассмотрен в большом зале Рийгикогу. Если комиссия, которая будет рассматривать петицию, решит не инициировать соответствующий законопроект, то Совет уполномоченных предложит фракции Социал-демократической партии самой внести такой законопроект в производство Рийгикогу.