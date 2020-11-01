Галерея ⟩ Завершились учения Скаутского батальона "Стальной щит"

"Стрельба стала лучшим доказательством того, что бойцы Скаутского батальона сильны и выносливы - действия на местности полигона Адажи требуют выдержки. Боевые машины и команды, работающие с ними, искусны и тактически хитры, подразделения поддержки находятся на высоком уровне, а огневая мощь комбинированного оружия батальона эффективна и точна", - подытожил учения командир Скаутского батальона подполковник Ээро Айя, добавив, что солдаты, которые в течение двух недель участвовали в учениях в Латвии, показали себя настоящими профессионалами.

Помимо военных Скаутского батальона, в учениях приняли участие бригады непрямого огня из Соединенного Королевства и Датская бронетанковая пехотная группа, что дало возможность попрактиковаться в международном сотрудничестве и обменяться опытом. Всего в учениях приняли участие около 500 военнослужащих разведывательного батальона Сил обороны и боевой группы союзников.

Учения "Стальной щит" стартовали в понедельник вторым этапом соревнований по стрельбе, во вторник состоялась подготовка к предстоящим боевых стрельбам с имитационным оборудованием. Затем состоялись стрельюы бронетанковой группы и группы пехоты, а кульминацией учений стали тактические групповые сражения в пятницу и субботу.