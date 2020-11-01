Галерея ⟩ Завершились учения Скаутского батальона "Стальной щит"

На полигоне Адажи в Латвии в воскресенье завершились учения Скаутского батальона «Стальной щит». Об этом, как пишет Postimees, сообщил Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.
"Стрельба стала лучшим доказательством того, что бойцы Скаутского батальона сильны и выносливы - действия на местности полигона Адажи требуют выдержки. Боевые машины и команды, работающие с ними, искусны и тактически хитры, подразделения поддержки находятся на высоком уровне, а огневая мощь комбинированного оружия батальона эффективна и точна", - подытожил учения командир Скаутского батальона подполковник Ээро Айя, добавив, что солдаты, которые в течение двух недель участвовали в учениях в Латвии, показали себя настоящими профессионалами.
Помимо военных Скаутского батальона, в учениях приняли участие бригады непрямого огня из Соединенного Королевства и Датская бронетанковая пехотная группа, что дало возможность попрактиковаться в международном сотрудничестве и обменяться опытом. Всего в учениях приняли участие около 500 военнослужащих разведывательного батальона Сил обороны и боевой группы союзников.
Учения "Стальной щит" стартовали в понедельник вторым этапом соревнований по стрельбе, во вторник состоялась подготовка к предстоящим боевых стрельбам с имитационным оборудованием. Затем состоялись стрельюы бронетанковой группы и группы пехоты, а кульминацией учений стали тактические групповые сражения в пятницу и субботу.
Скаутский батальон - это профессионально подготовленное подразделение быстрого реагирования в составе 1-й пехотной бригады, способное вести самостоятельные боевые действия. Учения «Стальной щит» с 2005 года являются кульминацией годового цикла подготовки батальона.