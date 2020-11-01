Яна Тоом - о Мартине Репинском: смотреть на его стиль деятельности иногда неприятно

"Информацию о конфликте между Репинским и центристами Ида-Вирумаа я получаю из новостей, поскольку сама сейчас нахожусь в Бельгии - у нас здесь локдаун, до Эстонии мне не добраться, - сказала Тоом в воскресенье в беседе с Rus.ERR. - Но, зная Мартина, думаю, что у центристов Ида-Вирумаа есть хорошие основания для ходатайства об исключении Репинского из партии: он давно ходит по краю".

"В 2016 году, когда вскрылись проблемы с его козьей фермой, я посоветовала Мартину покинуть пост министра сельской жизни. В случае с ним я всегда ощущаю личную ответственность, потому что именно я была тем человеком, который [в 2015 году] привел его в партию, пригласил участвовать в парламентских выборах и провел в Рийгикогу. Сегодня смотреть на стиль его деятельности мне иногда бывает неприятно", - отметила Яна Тоом.