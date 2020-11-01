Вс, 1.11.2020
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Урмас Рейнсалу
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С понедельника на нескольких шоссе Эстонии будут действовать временные ограничения движения

Liikluspiirang

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

С понедельника, 2 ноября, на нескольких дорогах Эстонии начнут действовать временные ограничения движения, напоминает Департамент шоссейных дорог.

В Пярнуском уезде, н ашоссе Таллинн - Пярну - Икла на территории пограничного пункта Икла (192-й км) начнется восстановление асфальтового покрытия.

Одно направление движения будет закрыто. Во время фрезерования и асфальтирования управлять движением транспорта будут регулировщики.

Работы продлятся до 12 ноября.

В Ляэнемаа, на шоссе Кейла - Хаапсалу в Куйыги (40-й км), ограничение скорости будет установлено с 10 до 14 часов в связи с проведением работ по прокладке кабеля.

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