С понедельника на нескольких шоссе Эстонии будут действовать временные ограничения движения

С понедельника, 2 ноября, на нескольких дорогах Эстонии начнут действовать временные ограничения движения, напоминает Департамент шоссейных дорог.
В Пярнуском уезде, н ашоссе Таллинн - Пярну - Икла на территории пограничного пункта Икла (192-й км) начнется восстановление асфальтового покрытия.
Одно направление движения будет закрыто. Во время фрезерования и асфальтирования управлять движением транспорта будут регулировщики.
Работы продлятся до 12 ноября.
В Ляэнемаа, на шоссе Кейла - Хаапсалу в Куйыги (40-й км), ограничение скорости будет установлено с 10 до 14 часов в связи с проведением работ по прокладке кабеля.