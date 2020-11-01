С понедельника на нескольких шоссе Эстонии будут действовать временные ограничения движения

Одно направление движения будет закрыто. Во время фрезерования и асфальтирования управлять движением транспорта будут регулировщики.

В Ляэнемаа, на шоссе Кейла - Хаапсалу в Куйыги (40-й км), ограничение скорости будет установлено с 10 до 14 часов в связи с проведением работ по прокладке кабеля.

