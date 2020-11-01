Названа страна, лидирующая по уровню смертности от коронавируса

«По итогам последней недели Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч человек населения», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что коэффициент смертности в Чехии в пересчете на 100 тысяч человек к настоящему времени составляет 11,02, в Андорре — 7,88. Третье место в указанном списке занимает Бельгия (6,81), далее следуют Армения — 6,19 и Черногория — 6,11.