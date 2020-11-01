Льюис Хэмилтон не исключил ухода из Формулы 1 в конце 2020 года

«Я и сам не знаю, останусь ли здесь в следующем году, так что не переживаю, – цитирует Хэмилтона издание RaceFans. – Мы много раз говорили с ним на эту тему, и я понимаю его желание немного отойти от дел и уделять больше времени семье и другим занятиям. Не знаю, кто его мог бы заменить. Но не сомневаюсь, что Тото найдет подходящего человека. Ведь мы добились такого успеха как раз благодаря тому, что он собрал в одной команде компетентных людей и дал им возможность продемонстрировать свои способности».