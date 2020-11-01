Льюис Хэмилтон не исключил ухода из Формулы 1 в конце 2020 года

После победы на Гран При Эмилии-Романьи Льюис Хэмилтон сенсационно заявил, что, возможно, покинет Формулу 1 по окончании 2020 года.
На пресс-конференции после гонки без пяти минут семикратного чемпиона мира Формулы 1 попросили прокомментировать слова босса Mercedes Motorsport Тото Вольфа. Австриец заявил, что ищет себе преемника.
«Я и сам не знаю, останусь ли здесь в следующем году, так что не переживаю, – цитирует Хэмилтона издание RaceFans. – Мы много раз говорили с ним на эту тему, и я понимаю его желание немного отойти от дел и уделять больше времени семье и другим занятиям. Не знаю, кто его мог бы заменить. Но не сомневаюсь, что Тото найдет подходящего человека. Ведь мы добились такого успеха как раз благодаря тому, что он собрал в одной команде компетентных людей и дал им возможность продемонстрировать свои способности».
На вопрос о том, насколько велика вероятность, что он решит завершить карьеру в конце 2020 года, Хэмилтон ответил: «Уже ноябрь. Невероятно, до Рождества осталось совсем немного. Естественно, я в прекрасной форме и чувствую, что способен продолжать. Так что не знаю. Я хочу остаться на следующий год, но гарантий нет. Меня очень волнует моё будущее после гонок. Время покажет».