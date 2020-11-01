Видео ⟩ На юге Франции произошла перестрелка преступных группировок

Стрельба произошла в городе Монпелье на юге Франции после 13:00. Местные успели заснять происходящее на видео: на нем сначала слышны разовые выстрелы, затем очереди. На ролики попали около десяти человек в черных перчатках и балаклавах.

Как сообщает Le Parisien, данных о полученных травмах и жертвах нет. На место выехала полиция.

29 октября Францию потрясли теракты в Ницце и Авиньоне. Нападениям подверглись церковь и полицейские. В Ницце действовал исламский радикал, в Авиньоне застрелили мужчину, атаковавшего правоохранителей с криком «Аллах Акбар». Ещё одно нападение успели предотвратить в Лионе.

За две недели до этого в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории из-за карикатур на пророка Мухаммада.